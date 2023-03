Tasavallan presidentti: Olisiko meidän muka pitänyt evätä Turkin päätös?

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Suomen Nato-jäsenyysprosessin viimeaikaista etenemistä Ruotsin yleisradion SVT:n sunnuntaina julkaisemassa haastattelussa. Niinistö sanoo toivovansa myös Ruotsin Nato-jäsenyyden edistyvän, mutta toteaa, että Suomi mahdollisesti hyväksytään puolustusliittoon ennen länsinaapuriaan.

Suomi ei kuitenkaan ole jättämässä Ruotsia, Niinistö painottaa.

– Kuljemme käsi kädessä niin pitkään kuin asia on meidän käsissämme, mutta Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointi on Turkin ja Unkarin käsissä, presidentti sanoo.

Turkki ilmoitti perjantaina ratifioivansa Suomen Nato-jäsenyyden. Turkin ilmoitus merkitsee, että Suomi mahdollisesti pääsee puolustusliiton jäseneksi ennen Ruotsia.

– Ollaanko sitä mieltä, että meidän olisi pitänyt evätä Turkin päätös? Se kuulostaa hieman hullulta, sillä me olisimme jättäneet hakemuksen ja sitten sanoneet ”ei, ei, se ei ollut vakavaa”.

– Sitten (Recep Tayyip) Erdogan olisi ilman muuta hyödyntänyt sitä tulevaisuudessa ja sanonut ”ette te halunneet. Ensin te halusitte, sitten ette, nyt haluatte taas. Minun on ajateltava asiaa”.

Niinistö ei usko Ruotsin Nato-jäsenyyden mahdollisuuksien heikentyneen. Päinvastoin, presidentti sanoo, Suomen Nato-jäsenyys parantaa Ruotsin prosessin etenemismahdollisuuksia. Nato-prosessin venyminen ei myöskään heikennä Ruotsin turvallisuutta, Niinistö sanoo, muistuttaen sekä Suomen että Ruotsin neuvottelevan nyt puolustusyhteistyön tiivistämisestä Yhdysvaltojen kanssa.

Kysymykseen, kuinka pian Suomen jäsenyyden jälkeen presidentti uskoo Ruotsin pääsevän puolustusliittoon, Niinistöllä ei ole antaa tarkkaa arviota.

– Toivon, ettei se kestä pitkään. Mutta meillä on Turkin vaalit, ja sen jälkeen on kiinnostava nähdä mitä he ovat valmiita tekemään.

Turkin vaalit pidetään toukokuun 14. päivä.