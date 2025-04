Alexander Stubb keskusteli rintamatilanteesta Ukrainan presidentin kanssa

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo keskustelleensa puhelimitse Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa.

– Keskustelimme sotilaallisesta tilanteesta rintamalla. Ukraina on hyväksynyt tulitauon ilman ehtoja. Nyt Venäjän on tehtävä sama, Alexander Stubb kirjoittaa X:ssä.

Volodymyr Zelenskyi kuvailee keskustelua ”hyväksi ja rehelliseksi”.

– Keskustelimme monista asioista, kuten valmisteluista seuraavia yhteisiä askeleitamme varten sekä vastauksestamme Venäjän mahdollisiin provokaatioihin lähitulevaisuudessa, presidentti sanoo.

Hän kertoo päivittäneensä Stubbille tuoreimman tilanteen taistelukentällä ja maininneensa Ukrainan tarvitsevan uusia ilmatorjuntajärjestelmiä.

– Saavutamme oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan, kun Ukraina saa vahvoja tukipaketteja, ja Venäjää vastaan asetetaan voimakkaita pakotteita sodan venyttämisestä, Volodymyr Zelenskyi sanoo.

Keskusteluissa käsiteltiin myös suhteita Yhdysvaltoihin ja Valkoisen talon ehdotusta laajasta tulitauosta. Zelenskyi huomauttaa Kremlin kieltäytyneen tästä jo 36 vuorokauden ajan.

– Vain määrätietoiset toimet voivat muuttaa tällaisen diplomatian sivuuttamisen poluksi kohti rauhaa. Kiitos Alexander tuestasi, neuvoistasi ja valmiudestasi tehdä kaikkesi kunniallisen rauhan aikaansaamiseksi, Ukrainan presidentti kiittelee.

I had a good and honest conversation with the President of Finland @AlexStubb.

We discussed many issues, including preparations for our next joint steps and our response to possible Russian provocations in the near future.

I informed about the battlefield situation and our need… pic.twitter.com/oFRIv6IKVe

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 16, 2025