Ovatko USA ja Kiina matkalla sotaan?

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kiihdytti kauppasotaa asettamalla maan kolmanneksi suurimmalle kauppakumppanille Kiinalle 145 prosentin tariffit, mihin Kiinan presidentti Xi Jinping vastasi amerikkalaistuotteita koskevilla 125 prosentin tuontitulleilla.

Donald Trump lievensi viime perjantaina aiempaa päätöstä rajaamalla älypuhelimet ja muut elektroniikkatuotteet korkeammasta tariffitasosta. Jäljelle jääneet tullit voivat kuitenkin tyrehdyttää kaksi kolmasosaa Kiinan viennistä Yhdysvaltoihin. Tämä lisää merkittävästi taantuman todennäköisyyttä, Council on Foreign Relations -ajatuspajan vanhempi tutkija Max Boot kirjoittaa Washington Post -lehdessä.

Hänen mukaansa tämä nostaa samalla vakavampien skenaarioiden riskiä. Niiden joukossa on maailmanlaajuinen lama ja laajamittainen sota.

Max Boot nostaa esiin tunnetun tutkijan Graham Allisonin kirjan vuodelta 2014. Allison tarkasteli viimeisten 500 vuoden historiaa ja löysi 16 tapausta, jossa nouseva suurvalta oli uhannut aiemmin hallitsevassa asemassa olevan valtion asemaa. Näistä 12 tapausta johti sotaan. Nyt sodan riskiä nostaa Kiinan muodostama uhka Yhdysvaltain hegemonialle.

– Hyvä uutinen on, että suurin osa tariffi- tai kauppasodista ei muutu täysimittaisiksi sodiksi. Huono uutinen on, että osa niistä muuttuu. Kauppasota nostaa laajemman sodan riskiä, Allison arvioi nykyistä vastakkainasettelua.

Graham Allisonin kirjassa hahmoteltiin tilannetta, jossa Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppakonflikti eskaloituisi ydinsodaksi. Se kärjistyisi kyberhyökkäysten kautta drooni- ja ohjusiskuihin Tyynenmeren alueella. Allisonin skenaariossa tariffit olivat vain 50 prosentissa.

Max Bootin mukaan fiktiivinen skenaario on alkanut viime viikkoina vaikuttaa huolestuttavan ajankohtaiselta. Kiinan hallinnosta myönnettiin maan tehneen kyberiskuja Yhdysvaltain satamiin, vesilaitoksiin, lentokenttiin ja muihin kohteisiin kostona Taiwanin tukemiselle.

– Tämä on ennennäkemätön kriisi, ja on mahdotonta ennustaa sen etenemistä. On tärkeää muistaa, miten traagiset virhearviot ovat aiemmin johtaneet sotaan, Max Boot sanoo.

Hänen mukaansa tällä hetkellä tarvittaisiin sellaista ”sankarillista itsehillintää”, jota presidentti John F. Kennedy ja Neuvostojohtaja Nikita Hruštšov osoittivat Kuuban ohjuskriisin aikaan vuonna 1962.

– Tarvitsemme nyt epätoivoisesti samankaltaista kasvot pelastavaa sopimusta Trumpin ja Xin välille, ehkä samankaltaista kuin Trumpin ensimmäisellä virkakaudella. Ennen kuin kauppasota maailman kahden suurimman talousmahdin välillä eskaloituu ja tekee pysyvää vahinkoa koko maailmalle, Max Boot sanoo.