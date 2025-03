Tartunnan saa koronaa herkemmin, epidemia laajenee USA:ssa

Yhdysvalloissa on tammikuun lopun jälkeen raportoitu yli 220 tuhkarokkotapausta.

Tartunnoista yli 200 on tapahtunut Texasin osavaltiossa. Nyt yksi tapaus on jäljitetty Yhdysvaltojen pääkaupunki Washingtonin lentokentälle.

Asiasta kertoo Fox News.

Viranomaisten mukaan uusi tartuntatapaus ei liity Texasin tautitapauksiin. Lentokentän läpi kulkeneiden tulee viranomaisten mukaan tarkkailla olotilaa oireiden varalta.

Tuhkarokko on erittäin tarttuva tauti. Suurin sairastumisriski on rokottamattomilla.

– On olemassa yli 90 prosentin todennäköisyys saada tartunta, jos on rokottamaton ja astuu huoneeseen, jossa joku tuhkarokkoon sairastunut on ollut kaksi tuntia aiemmin, lääketieteen ammattilainen Marc Siegel arvioi.

Lääkäri John Whyten mukaan tuhkarokko on yksi tarttuvimmista hengitystieviruksista. Hänen mukaansa se on monta kertaa koronaa tarttuvampi tauti.

Tehokkain keino suojautua tuhkarokolta on rokotus. Tauti on Whyten mukaan levinnyt etenkin rokottamattomien keskuudessa.

Taudista huolestuneita hän suosittelee olemaan valppaina ja tarkastamaan rokotustietonsa. Julkisissa tiloissa tuhkarokolta voi suojautua käyttämällä maskia ja pesemällä käsiä.

– Hyvä uutinen on, että jos olet rokotettu, et todennäköisesti sairastu, vaikka olisit kosketuksissa jonkun kanssa, jolla on tuhkarokko, Whyte sanoo.