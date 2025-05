Tärkeä tehdas liekeissä, Venäjälle iski 150 lennokin jättihyökkäys

Ukraina on tehnyt laajan lennokki-iskujen sarjan Venäjälle. Venäjän puolustusministeriö väittää, että hyökkäyksessä käytettiin kaikkiaan yli 150 lennokkia.

Venäläiseen tapaan kerrotaan myös, että ”lähes kaikki” lennokit ammuttiin alas. Puheisiin kannattaa suhtautua epäillen. Virallinen Venäjä on kertonut systemaattisesti koko sodan ajan, että Ukrainan ilmahyökkäykset on pääosin pystytty torjumaan. Todellisuudessa iskut ovat kuitenkin aiheuttaneet valtavia tappioita ja vahinkoja Venäjällä.

Meduza kertoo Telegramissa, että lentokenttien toiminta keskeytettiin kolmella Venäjän alueella iskujen takia.

Venäjän Orjolin alueen viranomaiset ovat puolestaan hieman poikkeuksellisesti myöntäneet iskuista seuranneita tuhoja. Ukrainalaislähteiden perusteella lennokkien kohteena on ollut siellä Bolhovissa sijaitseva puolijohdetehdas.

Esimerkiksi Ukrainan Euromaidan Press kertoo myös komponentteja sotateollisudelle valmistavan tehtaan vaurioituneen.

Venäläislähteissä ei kuitenkaan ole toistaiseksi puhuttu mitään Bolhoviin kohdistuneesta hyökkäyksestä.

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt alta löytyviä kuvia ja videoita iskuista.

🔥Ukrainian drones attacked a semiconductor plant in Bolkhov, Oryol region

This facility produces microelectronics for the needs of the Russian military. pic.twitter.com/S2wMVzKHZ4

— NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2025