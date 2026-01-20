Tärkeä muistutus: Tämä voi yllättää talven liikenteessä

Ennakointi on paras tapa vastata talvikelin tuomiin haasteisiin. Fintraffic ja Liikenneturva muistuttavat, että turvallinen ajaminen perustuu ennen kaikkea oikeaan tilannenopeuteen ja riittäviin turvaväleihin. Ennakoiva kuljettaja pitääkin kelivaraa ja tunnistaa vaaratekijät ajoissa. Talviliikenteessä jokainen metri ratkaisee.

Oikea tilannenopeus ja pitkien jarrutusmatkojen tunnistaminen ovat oleellinen osa talviliikenteessä ajamista.

– Talvisilla teillä jarrutusmatkat pitenevät merkittävästi. Lumisilla teillä ajettaessa pysähtyminen 80 kilometrin tuntivauhdista ottaa yli 100 metrin matkan, ja liukkailla teillä matkat ovat huomattavasti tätäkin pidemmät, kertoo koulutusohjaaja Lari Mäkelä Liikenneturvasta tiedotteessa.

Talvella ja liukkailla keleillä riittävän turvavälin pitäminen onkin erityisen tärkeää. Usein autoilijat ajavat kuitenkin etenkin arkiliikenteen jonoissa tottumuksestakin aivan liian lähellä edellä ajavaa.

– Talvella ei voi ajaa rutiineilla. Arjessa moni toimii tottumuksesta, ja silloin turvavälikin voi jäädä kesämoodiin eli aivan liian lyhyeksi. Turvavälin seuranta onkin se autoilijan talven tärkein turvallisuusteko. Riittävä väli antaa pelivaraa ja pelastaa henkiä, muistuttaa yksikönpäällikkö Eero Sauramäki Fintrafficista.

LUE MYÖS:

Moni käyttää hätävilkkua väärin, siitä saa 100 euron sakot