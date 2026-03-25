Onko bensiini nyt kallista? Ekonomisti kumoaa harhaluulon

Polttoaineiden hinta on herättänyt keskustelua viime aikoina. Persianlahden kriisin seurauksena Suomessakin bensiinin hinta on noussut yli kahteen euroon litralta.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) pääekonomisti Penna Urrila on julkaissut viestipalvelu X:ssä graafin, joka tuo perspektiiviä viime päivien polttoainekeskusteluun. Tilastoihin perustuva grafiikka osoittaa, että bensiini ei todellisuudessa ole niin kallista kuin viime aikojen keskustelusta voisi ymmärtää.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Suhteessa suomalaisten ansiotasoon bensiini oli ennen Persianlahden sotaa lähes 2000-luvun edullisinta, Urrila huomauttaa.

Hän huomauttaa, että vieläkään bensiini ei ole erityisen kallista.

– Esimerkiksi 2,1 euron hinta on vaan aavistuksen yli 2000-luvun keskiarvon.

Keskusteluun ottaa kantaa myös Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

– Tähän voisi vielä lisätä sellaisen huomion, että nykyaikaiset autot käyttävät aiempaa vähemmän bensiiniä (mukaan lukien polttomoottoriautot), Appelqvist huomauttaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Eli ajaminen ei ole mitenkään erityisen kallista juuri nyt, hän jatkaa.

Appelqvistille huomautetaan, että asiassa ei ole kyse pelkästään yksityisestä liikenteestä. Pidemmän päälle polttoaineiden hintojen nousu tulee vaikuttamaan tuotteiden hintoihin, inflaatioon ja näkymään siten kuluttajien ostovoimassakin.

– Pidemmän päälle niin kävisi, mutta lähtötilanteessa inflaatio on verkkaista, joten puheet kotitalouksien tukimekanismeista ovat hupsuja. Edelleen todennäköisesti pätee, että palkansaajien ostovoima nousee tänä vuonna selvästi, mutta toki nyt jonkin verran ennakoitua vähemmän, Appelqvist huomauttaa.

pic.twitter.com/bvxWIYL44y — Penna Urrila (@peurrila) March 25, 2026