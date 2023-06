Tarkastusvirasto: Strategisen intressin valtionyhtiöiden riskienhallinta oltava kunnossa

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto on varmistanut yhtiöiden riskienhallintaprosessien olemassaolon mutta ei osallistu yhtiöiden riskienhallintaprosessiin.

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV suosittaa, että substanssiministeriöt on tarvittaessa kytkettävä laajemmin mukaan yhtiön strategisen intressin määrittelyyn ja sen toteutumisen seurantaan.

Tarkastuksessa arvioitiin, ovatko yhtiöiden omistajaohjauksesta vastaava valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto ja valtiovarainministeriö huolehtineet siitä, että yhtiöiden riskienhallinnan järjestämisessä on toimittu valtioneuvoston omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaisesti.

Lisäksi arvioitiin, miten omistajaohjausosasto ja substanssiministeriöt eli liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, puolustusministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö, ovat huolehtineet yhtiöiden strategisen intressin turvaamisesta.

– On tärkeää, että strategisen intressin valtionyhtiöiden riskienhallinta on kunnossa ja yhtiöiden toiminnan jatkuvuus turvattu, koska yhtiöiden tuotteet ja palvelut voivat olla kriittisiä koko yhteiskunnan kannalta. Näissä yhtiöissä valtion omistuksen perusteena on sijoittajaintressin lisäksi strateginen intressi, joka voi perustua muun muassa maanpuolustukseen tai huoltovarmuuteen, tarkastusvirasto toteaa.

Omistajaohjausosasto yrittää monin tavoin varmistaa, että se saa riittävästi tietoa yhtiön tilanteesta ja periaatepäätöksen noudattamisesta, mutta osasto ei suoraan ota kantaa yhtiöiden riskitasoon, riskinottokykyyn tai riskienhallinnan toimivuuteen, VTV huomauttaa.

Yhtiön hallitus on vastuussa yhtiön riskienhallinnan järjestämisestä.

– Omistajastrategisen työn ohjauskeinoihin kuuluu osaston virkamiehen luottamuksellinen keskustelu hallituksen puheenjohtajan kanssa. Kun toiminta perustuu keskusteluyhteyteen, sen vaikutuksia ja keskustelijoiden vaikutusvaltaa on vaikea määrittää, virasto toteaa.

VTV muistuttaa, että strategisen intressin yhtiöissä riskin realisoitumisen vaikutus voi olla valtiolle ja yhteiskunnalle suurempi kuin sijoitetun pääoman menettäminen.

– Perinteinen omistajariski ja sijoitetun pääoman menettäminen voi laajentua elintärkeäksi yhteiskunnalliseksi riskiksi, jolloin valtio ei voi antaa yhtiön mennä konkurssiin.

Tarkastusviraston mukaan strategisen intressin vaarantumisen konkretisoiminen omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä ja tarpeen mukaan substanssiministeriön tai useammankin panos intressin määrittelyssä ja seurannassa vahvistaisi strategisen intressin tunnistamista ja toiminnallistamista yhtiöiden omistajaohjauksessa ja hallitustyöskentelyssä.