Tappavan verenvuotokuumeen epäillään levinneen Eurooppaan

Espanjan terveysministeriö tiedotti perjantai-iltana, että maan itärannikolla sijaitsevalla Valencian alueella on havaittu mahdollinen Marburg-virustartunta. Asiasta kertoo uutissivusto EuroWeekly News.

34-vuotiaalla miespotilaalla oli havaittu tautiin viittaavia oireita ja hänet oli siirretty yksityisestä sairaalasta korkean tason eristysosastolle La Fe University and Polytechnic Hospital- sairaalaan Valenciassa. Aueella on aloitettu mahdolliseen tartuntaan liittyvät turvatoimet. Potilas oli oletettavasti oleillut Päiväntasaajan Guineassa, josta mahdollisen tartunnan oletetaan olevan peräisin. Potilaasta otetut näytteet on lähetetty analysoitaviksi Madridissa sijaitsevaan Carlos III tutkimusinstituuttiin.

Maailman Terveysjärjestö WHO:n mukaan Marburg-virukseen kuolee noin 88 prosenttia tartunnan saaneista, joskin luku alenee huomattavasti asiantuntevalla hoidolla. Virus havaittiin ensi kertaa vuonna 1967, ja se on sukua Ebola-virukselle, jonka aiheuttama taudinkuva on hyvin samankaltainen. Kuten Ebola-viruskin, Marburg-virus voi hallitsemattomasti levitessään aiheuttaa tappavan tartuntatautiaallon.