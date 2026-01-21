Tanskalainen professori: USA:n pitää nyt valita Naton ja Venäjän välillä

Yhdysvaltojen on nyt tehtävä valinta Grönlanti-kiistassa, toteaa Etelä-Tanskan yliopiston sotatieteen professori Sten Rynning.

Presidentti Donald Trumpin mukaan Grönlannin pitää olla Yhdysvaltain hallinnassa, jotta arktista aluetta voidaan suojella nykyistä paremmin Venäjältä ja Kiinalta. Hän ei katso Tanskan kykenevän puolustamaan saarta. Asevoimien käyttöä ei ole suljettu pois.

Trump puhui tänään Davosin talousfoorumissa Sveitsissä ja sanoi haluavansa neuvotella Tanskan kanssa Grönlannin hankkimiseksi.

– Yhdysvaltojen on tehtävä valinta. Kulkevatko he edelleen 77 vuotta kestäneen (Naton) yhteisen puolustuksen suuntaan? Vai asettavatko he etusijalle läntisen pallonpuoliskon puolustuksen ja intressit liittolaistensa kustannuksella asettuen enemmän Venäjän kuin Euroopan kannalle, Sten Rynning sanoo Verkkouutisille.

Läntinen pallonpuolisko on nostettu vahvasti esille Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden strategiassa.

– Tämä on se kriittinen kysymys, joka on erittäin tärkeä eurooppalaisille, Rynning korostaa.

Investointi arktiseen turvallisuuteen

Grönlannin hallitus ja Tanskan puolustusministeriö ovat päättäneet jatkaa Tanskan asevoimien harjoituskokonaisuutta Grönlannissa tiiviissä yhteistyössä Nato-liittolaisten kanssa. Muun muassa Ruotsi, Norja, Saksa, Hollanti, Ranska ja Britannia ovat ilmoittaneet lähettävänsä Grönlantiin aluksi pienen määrän sotilaita. Suomi on lähettänyt kaksi yhteysupseeria tutustumaan harjoitustoiminnan mahdollisuuksiin.

Trump on uhannut Suomea ja seitsemää muuta Euroopan maata tulleilla, jotka poistettaisiin, kun Yhdysvallat saa Grönlannin haltuunsa.

Sten Rynningin mukaan eurooppalaisten sotilaiden lähettäminen Grönlantiin oli ennen kaikkea yritys osoittaa, että Tanska ja tietyt liittolaiset suhtautuvat arktisen alueen turvallisuuteen vakavasti ja että turvallisuusongelmien ratkaiseminen on mahdollista yhteisten puolustustoimien kautta.

– Merkittävä asia on se, että sotilaita lähettäneet liittolaiset ovat Naton arktisen alueen valtioita ja muutamia muita arktisesta alueesta kiinnostuneita jäsenvaltiota.

– Tällä tavalla Euroopan arktinen koalitio sanoi olevansa valmis investoimaan turvallisuuteen.

Viesti USA:lle

Tanskan ulkoministeri Lars Løkke Rasmussen ja Grönlannin ulkoministeri Vivian Motzfeldt tapasivat viime viikolla Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion ja varapresidentti J. D. Vancen kanssa Washingtonissa.

– Tanskan hienovarainen viesti oli tämä: Olemme tosissamme sanoessamme, että tarvitsemme diplomaattisen kanavan tämän ongelman ratkaisemiseksi ja nyt me demonstratiivisesti teemme asialle jotain, Sten Rynning sanoo.

– Pian tämän jälkeen presidentti Trump astui tämän diplomaattisen kanavan ulkopuolelle ja harjoitti diplomatiaansa Truth Social -somealustallaan ja mediassa, mikä on liittolaissuhteissa tuhoisa asia.

Rynningin mukaan liittokunnan sisäinen erimielisyys Tanskan suvereniteetista heikentää jäsenmaiden yhteistä puolustusta ja pelotetta.

Hän katsoo, että viimeviikkoisella tapaamisella Washingtonissa oli myös toinen ulottuvuus.

– Tapaamiseen liittyi poliittista viestintää, ja tämä viestintä ei ollut suunnattu vain Trumpin tiimille, vaan myös Yhdysvaltain republikaanipuolueelle ja kongressille: Jos te todella valtaatte Grönlannin väkisin, menetätte paitsi Tanskan, myös koko liittokunnan ja erityisesti arktiset liittolaiset. Se oli eräänlainen piilotettu viesti.