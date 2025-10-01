Tanska kohotti uhkatasoa – epäilyttävää venäläistoimintaa

Tanska on nostanut maan energiasektorin uhkatasoa viisiportaisella asteikolla tasolle neljä, joka tarkoittaa korkeaa riskiä.
Taustalla on viranomaisten arvio hybridisodankäynnin ja sabotaasin uhkasta. Pääsyä kriittisen infrastruktuurin kohteisiin rajoitetaan ja valvontaa lisätään.
DR:n mukaan valmiustaso oli edellisen kerran yhtä korkealla Nord Stream 2-kaasuputken vaurioitumisen jälkeen syyskuussa 2022. Tanskan ilmasto-, energia- ja huoltovarmuusministeri Lars Aagaard huomauttaa, ettei viranomaisilla ole tiedossa konkreettista uhkaa energialaitoksia kohtaan.
– Mutta valmiuden nosto perustuu kokonaisarvioon tilanteesta, Aagaard sanoo.
Kööpenhaminan lentoasema jouduttiin aiemmin syyskuussa sulkemaan tilapäisesti epäilyttävän droonitoiminnan seurauksena. Lennokkeja havaittiin myöhemmin useiden muiden lentokenttien ja myös sotilaskohteiden lähellä.
Suomi ilmoitti tiistaina osallistuvansa Tanskan ilmatilan turvaamiseen maan hallituksen pyynnöstä, sillä droonien torjuntakykyä on tarvetta vahvistaa Kööpenhaminassa järjestettävien kansainvälisten kokouksen ajaksi.
Droonien tunnistamiseen ja vastatoimiin kykenevä sotilasosasto asetetaan Tanskan johtoon.
Nato- ja EU-maat ovat tutkineet muun muassa Venäjään kytköksissä olevien rahtialusten liikkeitä. Kaksi viikkoa sitten uudehko venäläinen kalastusalus ilmoitti moottorin rikkoutumisesta kohdassa, josta kulkee Tanskan ja Ruotsin välinen ainoa LNG-kaasuputki.
