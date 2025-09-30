Suomi osallistuu Tanskan ilmatilan turvaamiseen

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on valtioneuvoston esityksestä päättänyt, että Puolustusvoimat osallistuu Tanskan ilmatilan turvaamiseen.
Päätös on vastaus Tanskan Suomelle tekemään pyyntöön osallistua ilmatilan turvaamiseen ja droonien torjumiseen Kööpenhaminassa järjestettävien kansainvälisten kokousten ajaksi.
Suomi lähettää Tanskaan droonien tunnistamiseen ja vastatoimiin kykenevän sotilasosaston. Osasto asetetaan Tanskan johtoon ja Tanskan viranomaiset johtavat kokonaisoperaatiota.
– Operaatioon osallistumalla osoitamme konkreettista tukea toista Pohjoismaata ja Nato-liittolaista kohtaan. Droonit ovat ajankohtainen uhka, jonka torjumiseen Suomella on vahvaa osaamista, toteaa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).
Päätös on valmisteltu puolustusministeriössä kansainvälistä apua, yhteistoimintaa tai muuta kansainvälistä toimintaa koskevasta päätöksenteosta annetun lain mukaisesti.