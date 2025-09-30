Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Lentotietoja näyttävä taulu Kööpenhaminan lentokentällä Tanskassa 23. syyskuuta 2025. Tanskan poliisin mukaan Kööpenhaminan lentokentän yllä lennättäneillä henkilöillä näytti olevan tietoa tapahtumista, kun lennot jatkuivat Tanskan ja Norjan pääkaupungeissa yön matkustuskaaoksen jälkeen. Kööpenhaminan ja Oslon lentokentät avattiin uudelleen tiistaina 23. syyskuuta, tunteja sen jälkeen, kun tunnistamattomat droonit niiden ilmatilassa aiheuttivat kymmenien lentojen uudelleenreitityksen tai peruuntumisen. AFP/LEHTIKUVA/SERGEI GAPON

Suomi osallistuu Tanskan ilmatilan turvaamiseen

Päätös on vastaus Tanskan Suomelle tekemään pyyntöön.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on valtioneuvoston esityksestä päättänyt, että Puolustusvoimat osallistuu Tanskan ilmatilan turvaamiseen.

Päätös on vastaus Tanskan Suomelle tekemään pyyntöön osallistua ilmatilan turvaamiseen ja droonien torjumiseen Kööpenhaminassa järjestettävien kansainvälisten kokousten ajaksi.

Suomi lähettää Tanskaan droonien tunnistamiseen ja vastatoimiin kykenevän sotilasosaston. Osasto asetetaan Tanskan johtoon ja Tanskan viranomaiset johtavat kokonaisoperaatiota.

– Operaatioon osallistumalla osoitamme konkreettista tukea toista Pohjoismaata ja Nato-liittolaista kohtaan. Droonit ovat ajankohtainen uhka, jonka torjumiseen Suomella on vahvaa osaamista, toteaa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Päätös on valmisteltu puolustusministeriössä kansainvälistä apua, yhteistoimintaa tai muuta kansainvälistä toimintaa koskevasta päätöksenteosta annetun lain mukaisesti.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)