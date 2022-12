Tankkien kohtaaminen videolla, Venäjän T-72 räjähtää tulipalloksi

Ukrainan asevoimat on julkaissut harvinaisen videon panssarivaunujen välisestä kohtaamisesta maan itäosissa.

Lennokin kuvaamalla videolla näkyy ukrainalaisia T-64BV-panssarivaunuja rintamalinjan tuntumassa Luhanskin alueella.

Ympäristöä on pommitettu rajusti tykistöllä, sillä läheinen pelto on täynnä kraatereita. Asuinrakennukset ovat vaurioituneet pahoin tai romahtaneet kokonaan.

Ukrainan 92. mekanisoidun prikaatin vaunu etenee mutaista tietä pitkin ja havaitsee venäläisen T-72B-panssarivaunun noin 200 metrin päässä. Se avaa tulen ja tuhoaa ensimmäisellä osumalla kohteensa, joka räjähtää ja syttyy välittömästi tuleen.

Panssarivaunu varmistaa kohteen tuhon ampumalla sitä tämän jälkeen vielä toisen kerran.

Taistelut ovat jatkuneet viime viikkoina kiivaina Ukrainan itäosissa vaikeista sääolosuhteista huolimatta. Molemmat osapuolet ovat yrittäneet edetä tykistön tukemana eri rintamanosissa. Venäjän hyökkäykset ovat kiihtyneet erityisesti Bahmutin kaupungin ympäristössä, jossa on taisteltu jo kesästä lähtien.

#Ukraine: Rare footage of tank-on-tank combat from Novoselivske, #Luhansk Oblast: A Ukrainian T-64BV of the 92nd Mechanized Brigade destroyed a Russian T-72B-series tank with a single shot. pic.twitter.com/PUjJxe9HyR

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 11, 2022