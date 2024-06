Näin Kreml saa vielä vapaaehtoisia sotaan

Venäjän on arvioitu saaneen kevään aikana asevoimiin 20 000–30 000 vapaaehtoista joka kuukausi. Tämä riittää rintamatappioiden korvaamiseen ja operaatioiden jatkamiseen nykyisellä laajuudella.

Lännessä on ihmetelty, miksi niin monet ovat halukkaita lähtemään Ukrainan rintamalle, vaikka Venäjän tiedetään käyttävän runsaasti tappioita aiheuttavia taktiikoita rynnäköissään.

Valtaosa noin 350 000 vuoden 2022 kevään jälkeen kaatuneesta ja haavoittuneesta venäläisestä oli kotoisin Burjatian ja Tshuvassian kaltaisilta köyhiltä syrjäseuduilta. Siellä asevoimien tarjoamilla poikkeuksellisen suurilla palkoilla on suuri vetovoima.

Tämän lisäksi panssarivaunuja, tykkejä ja muuta sotakalustoa tuottavat tehtaat pyörivät vuorokauden ympäri ja tarjoavat työntekijöille keskivertoa parempaa toimeentuloa.

Radio Free Europen mukaan palkat sekä kuolemasta ja haavoittumisesta maksetut korvaukset ovat elvyttäneet Venäjän syrjäseutuja tavalla, jota ei ole nähty Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. Rahavirroilla on merkitystä paikallistalouden kannalta.

Politiikan tutkija Ekaterina Kurbangaleevan mukaan Venäjällä on käynnissä rakenteellinen muutos, jonka myötä rahavirrat ovat kääntyneet itään.

– Kaksipäinen kotka on alkanut katsoa eri suuntaan, tutkija sanoo.

Venäjällä keskimääräinen kuukausipalkka oli vuonna 2022 noin 62 000 ruplaa eli 650 euroa ja syrjäseuduilla vain noin 370 euroa.

Ukrainan rintamalle lähteville maksetaan kertakorvauksena 700 000 ruplaa eli yli 7 300 euroa. Tämä vastaa monien vuosipalkkaa. Taistelukentällä haavoittuville maksetaan noin 31 500 euroa ja kaatuneiden omaisille yli 53 000 euroa. Summat ovat köyhillä alueilla tähtitieteellisen korkeita.

– Tiukan liikekannallepanon sijasta valtio maksaa valtavia summia heille, jotka suostuvat kirjoittamaan sopimuksen asevoimien kanssa, Ekaterina Kurbangaleeva toteaa.

For those asking how Russia can continue to see its military units decimated in Ukraine (at least 350K KIA and WIA since 2022) and yet men continue to voluntarily enlist and sign contracts to fight, here's one big reason why: 👇https://t.co/wwP7TSy6Yp

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) June 16, 2024