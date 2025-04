Hyökkääjä yrittää murtautua Pokrovskiin idästä – tilanne kriittinen

Tilanne Pokrovsk-Kostiantynivka-tien varrella on edelleen kriittinen, kun Venäjän joukot tehostavat ponnistelujaan sen ylittämiseksi, kertoi Khortytsian operatiivisen ja strategisen joukkojen ryhmän tiedottaja majuri Viktor Trehubov Ukrinformin mukaan.

– Se (tilanne) on vaarallinen, kun he yritettävät ylittää (Pokrovsk-Kostiantynivka -tien). He hyökkäävät aktiivisesti kaikkiin suuntiin. Aiemmin venäläiset joukot keskittyivät enemmän Pokrovskin ohittamiseen länsipuolelta, mutta nyt heidän ponnistelunsa ovat siirtyneet itään Pokrovsk-Kostiantynivka-tielle, joka sijaitsee hieman kauempana kaupungista, Trehubov jatkoi.

Hän korosti, että Pokrovskin suunta on edelleen aktiivisin taistelualue Toretskin ja Novopavlivkan sektoreiden jälkeen.

– Pohjimmiltaan mikään alue ei ole menettänyt merkitystään. Vaikka Siverskin ja Harkovan suunnat saattavat olla hieman vähemmän kriittisiä, mitään ei voida pitää toissijaisena juuri nyt. Venäläiset hyökkäävät missä vain voivat ja näyttävät olevan päättäväisiä jatkamaan (hyökkäyksiä), Trehubov lisäsi.

Trehubovin mukaan venäläiset joukot ovat myös tehostaneet pommituksia Lymanin sektorilla yrittääkseen saada takaisin menetettyjä alueita. Heidän taktisena tavoitteenaan on edelleen saavuttaa Luhanskin ja Donetskin alueiden hallinnolliset rajat.

– On ilmeistä, että tämä tavoite jatkuu, kunnes he kärsivät riittävästi tappioita, hän huomautti.

Ukrinformin mukaan rintamalla rekisteröitiin keskiviikkona peräti 216 taistelukosketusta Ukrainan ja Venäjän joukkojen välillä.

Pokrovskista on taistelu jo kesästä 2024 lähtien. Venäjä on kärsinyt hyökkäyksissä suuria tappioita. Ennen sotaa 60 000 asukkaan kaupunki on ollut Kremlin tähtäimessä, koska se toimii rautatie- ja maantieyhteyksiensä vuoksi Ukrainan asevoimien tärkeänä huoltokeskuksena.