Tämän väitetään olevan ohje hyökkääjille Ukrainassa: Yksi kohta yllättää

Venäjään, Ukrainaan ja Valko-Venäjään erikoistunut maariskianalyytikko Alex Koktsharov on jakanut Twitterissä kuvan muistiosta (jutun alla), jonka väitetään löytyneen Ukrainan rintamalla kuolleen venäläisen sotilaan asiakirjojen joukosta.

Twitterissä ja Telegramissa kiertävän kuvan aitoutta ei ole kuitenkaan vahvistettu riippumattomista lähteistä.

Kyseessä näyttää olevan toimintaohje Ukrainassa sotiville venäläissotilaille, jotka kohtaavat ukrainalaisia siviileitä.

– Jotkin muistion kohdat ovat melko tavallisia, mutta jotkut ovat erikoisia, Koktsharov toteaa.

Varsinkin muistion kuudes kohta erottuu yllättävänä ja erikoisena muiden joukosta.

6. Välikohtauksen sattuessa (liikenneonnettomuudet, alkoholin/huumeiden vaikutuksen alaisena olevat sotilaat, siviilien loukkaantumiset tai kuolemat jne.) tunnistaudu Wagner-palkkasotilasryhmän taistelijaksi.

Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin on jatkanut julkista riitelyään Venäjän puolustusministeriön ja yleisesikunnan kanssa. Kremlissä kerrotaan esiintyvän jännitteitä ja kiistoja eri ryhmittymien välillä koskien Ukrainassa käytävää hyökkäyssotaa.

Jevgeni Prigozhinin, puolustusministeri Sergei Shoigun, asevoimien yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimovin ja presidentti Vladimir Putinin välisen koordinoinnin sanotaan olevan puutteellista.

Toimintaohjeen muissa kohdissa todetaan seuraavanlaisesti:

1. Käytä asianmukaista asua: älä käytä merkkejä tai muita yksikkösi tunnuksia.

2. Ole varautunut asioidessasi siviilien kanssa ”vapautetuilla alueilla”, älä lähesty heitä, älä ota heiltä vastaan mitään ruokaa tai muita tavaroita.

3. Käytä (puhuessasi) ensimmäistä persoonaa: ME etenemme jne.

4. Kerro ”vapautettujen alueiden” siviileille, että Venäjä on täällä ikuisesti ja neuvo heitä käyttämään vain virallisia venäläisiä tietolähteitä.

5. Viittaa Ukrainan joukkoihin vain natseina/nationalisteina, militantteina, hyökkääjinä; kerro paikallisille, että olemme sodassa NATO:n kanssa.

7. Sotilaita ei kielletä asumasta tyhjissä asunnoissa ”vapautetuilla alueilla”, mutta vain jos varmistetaan, että asukkaat eivät ole enää paikalla. Sama koskee ajoneuvoja. Hätätilanteissa asukkaita saa poistaa, jos siihen on saatu lupa.

8. Kaikkien Venäjän sotilaallista ja poliittista johtoa koskevien lausuntojen tulee olla vain positiivisia.

