Tämän takia Moskova tulittaa nyt siviilejä – ”Vakava viesti”

Kremlin iskujen taustalla on Venäjän sisältä kumpuavia syitä, arvioi eturivin Venäjä-asiantuntija Sergei Radtshenko.

Venäjä iski maanantaina ohjuksilla kaupunkeihin ympäri Ukrainaa. Tuhojen perusteella kyse on ennemmin terroripommituksesta kuin yrityksestä vaikuttaa strategisesti merkittäviin kohteisiin.

Johns Hopkins -yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Radtshenkon mukaan summittaiset iskut siviilejä vastaan samalla kun Venäjän joukot perääntyvät rintamalla eivät tule vähentämään Ukrainan taistelutahtoa vaan pikemminkin päinvastoin.

Hän avaa Twitter-ketjussaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin vaikuttimia.

– Hän ensinnäkin reagoi raivolla Krimin siltaan kohdistuneeseen hyökkäykseen. Hän on jo maalannut sen ”terroriteoksi”, mikä helpottaa ukrainalaisiin siviileihin kohdistuvien veristen iskujen myymistä silmä silmästä -periaatteella. Hän vastaa samalla oikealta tuleviin vaatimuksiin eskalaatiosta, Sergei Radtshenko arvioi.

Venäjän haukat ovat arvostelleet sodanjohtoa epäonnistumisista. Kritiikki on kohdistunut erityisesti puolustusministeri Sergei Shoiguun ja joihinkin keskeisiin kenraaleihin.

– Tässä on kyse Putinista ”ottamassa homman taas haltuun” ja vastaamassa todennäköisille kotimaisille arvostelijoille.

Toiseksi iskuissa on professorin mukaan kyse myös täysin turhasta yrityksestä vähentää Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin nauttimaa tukea yrittämällä osoittaa, ettei pääkaupunki ole turvassa.

Pääsyy iskujen aaltoihin on Sergei Radtshenkon mielestä lopulta halu viestiä Venäjän kykyä ja tahtoa kylvää tuhoa Kiovaan. Hän muistuttaa, että jokaisen tavanomaisin asein tehdyn iskun taustalla on uhkaus ydinaseen käytöstä Ukrainan pääkaupunkia vastaan.

– Putin sanoo tässä periaatteessa, ettei häntä voida nokittaa, koska hänellä ei ole mitään moraalisia rajoitteita. Kyse on vakavasta viestistä ja vielä ei ole selvää, miten me tähän vastaamme, Radtshenko toteaa.

