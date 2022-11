Tämän harhan takia Venäjä hyökkäsi Ukrainaan

Venäläissyntyisen Itä-Euroopan tutkija ja toimittaja Sergei Sumlennyn mukaan Venäjällä on voimissaan kuvitelma voittamattomuudesta. Tämä ei kuitenkaan hänen mukaansa pidä historian valossa paikkaansa.

– Yksi syistä, miksi Venäjä päätti hyökätä, oli syvä venäläinen harha, jonka mukaan he voittivat toisen maailmansodan yksin (ja voivat voittaa kenet tahansa), hän sanoo Twitterissä.

Tutkija muistuttaa, että todellisuudessa Neuvostoliitto oli toisessa maailmansodassa pitkälti Yhdysalloista saadun tuen varassa. Hän viittaa Lend-Lease -ohjelmaan, jolla Neuvostoliitolle ohjattiin sotamateriaalia yli 11 miljardilla eurolla. Tämä sisälsi muun muassa yli 400 000 ajoneuvoa.

Sumlenny muistuttaa, että Neuvostoliiton panssarivaunut valmistettiin USA:lta saadun tuen avulla. Lisäksi esimerkiksi ”venäläisen voiton” -symboliksi noussut T-34 panssarivaunu on Ukrainassa kehitetty.

Tutkija muistuttaa, että monet natsi-Saksan kukistamiseen osallistuneet Neuvostoliiton sotasankarit olivat todellisuudessa ukrainalaisia.

– Toinen maailmansota päättyi voittoon natseista, koska Yhdysvallat lähetti rahansa ja teknologiansa ja ukrainalaiset polttivat parhaat miehensä ja naisensa sodan tulessa. Muista se. Unohda Venäjän propaganda.

