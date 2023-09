Tämä yllätti kenraalit: Rynnäköissä vain muutama sotilas

Sekä Ukrainan että Venäjän arvioidaan lisänneen tiedustelu- ja räjähdelennokkien käyttöä rintaman ratkaisevimmissa kohdissa Zaporizzjan ja Donetskin alueilla.

Robotiikkaan ja lennokkiteknologiaan keskittynyt CNA-ajatuspajan tutkija Samuel Bendett on käynyt läpi venäläisten sotabloggaajien julkaisuja, joiden perusteella muutos näkyy selvästi etulinjan toiminnassa.

Jalkaväen kerrotaan etenevän tällä hetkellä huomattavasti aiempaa pienemmissä ryhmissä. Liikkeissä on mukana kaksi tai kolme sotilasta, kun aiemmin osastojen koko oli 5–15 sotilasta.

– Sekä me että ukrainalaiset tarkkailemme toistemme jokaista liikettä. Tämän vuoksi muutokset rintamassa ovat minimaalisia, eräällä Telegram-kanavalla kirjoitetaan.

Toinen sotabloggaaja sanoo länsimaisen koulutuksen nojanneen siihen, että panssaroitujen ajoneuvojen kolonnat murtaisivat Venäjän puolustuksen. Hän uskoo miinakenttien ja puolustusasemien laajuuden yllättäneen vastapuolen. Videolinkillä ohjattavien ja räjähteellä varustettujen FPV-lennokkien merkitys on myös ollut suuri.

Eräänä esimerkkinä mainitaan tapaus, jossa Robotynen kylän lähellä kulkenut Bradley-panssariajoneuvo havaittiin välittömästi tiedustelulennokeilla. Kymmenet venäläissotilaat juoksivat panssarintorjunta-aseiden ja FPV-lennokkien luokse vastatakseen uhkaan.

– Koska panssaroidut ajoneuvot ovat jääneet taistelukentällä tukielementiksi, on muutos korostanut jalkaväen, tykistön, lennokkien ja elektronisen sodankäynnin merkitystä. Se saa etulyöntiaseman, joka onnistuu ensin yhdistämään nämä neljä elementtiä oikealla tavalla, venäläisbloggaaja Boris Rozhin uskoo.

1/ Quick thread on reflections from Russian Telegrams on the impact of FPV drones on unit movement: "The infantry movements occur in small groups, and not even 5-15 people, but in twos or threes. Both we and the Ukrainians are watching each other’s every move. Therefore,… pic.twitter.com/LIxR9cOB0h

— Samuel Bendett (@sambendett) September 12, 2023