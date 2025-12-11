Yleinen virhe joulusiivouksessa voi nostaa sähkölaskuasi tuntuvasti

Joulun lähestyessä monessa kodissa siivotaan, valmistetaan joulupöydän tarjottavia ja valmistaudutaan vieraiden tuloon. Motivan energianeuvonta muistuttaa, että tavallisen viikkosiivouksen yhteyteen voi helposti liittää muutaman nopean toimenpiteen, jotka parantavat kodin mukavuutta ja turvallisuutta juhlakaudella.

– Monet energiatehokkuutta ja turvallisuuttakin parantavat asiat hoituvat siinä sivussa, kun koti muutenkin laitetaan joulukuntoon. Esimerkiksi ilmalämpöpumpun puhdistus ja suodattimien imurointi vie vain viitisen minuuttia, mutta tämä parantaa laitteen energiatehokkuutta ja toimintaa huomattavan paljon, energiatehokkuuden asiantuntija Minna Tolvanen Motivasta sanoo tiedotteessa.

Laitteiden puhdistuksen laiminlyönti voi helposti näkyä kasvaneena sähkölaskuna. Juhlakauden valmisteluissa riittää tavalliset arjen toimet, kun lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät on huollettu ja tarkastettu lämmityskauden alussa.

– Järjestelmien toimintaa on hyvä seurata, ja mikäli sisäilma tuntuu raskaalta tai huonelämpötila epäsopivalta, säätöjä tehdään tarpeen mukaan. Esimerkiksi runsas ruoanvalmistus ja leipominen nostaa huonelämpötilaa. Jatkuvan tuuletuksen sijaan oikea toimenpide on vähentää lämmitystä.

Myös koneellista ilmanvaihtoa voi olla tarpeen tehostaa, mikäli jouluvieraita on tulossa paljon, uunin tai tulisijan käyttö ja saunan lämmitys lisäävät lämpökuormaa tavanomaista enemmän. Kun tilanne palautuu ennalleen, on muistettava palauttaa asetukset tavanomaiselle tasolle.

Minna Tolvanen muistuttaa lisäksi pienten sähkölaitteiden tarpeenmukaisesta käytöstä, laitteiden sammuttamisesta sekä akkujen ja latauslaitteiden irrottamisesta verkkovirrasta käytön jälkeen.

– Varastosta kaivettujen kausivalojen ja koristeiden kunto on syytä tarkistaa ennen verkkovirtaan liittämistä. Pienlaitteiden ja koristevalojen sähkönkulutus on yleensä pientä. On kuitenkin yleistä kytkeä useita sähkölaitteita ja jouluvaloja jatkojohtoihin ja jopa ketjuttaa jatkojohtoja, mikä lisää ylikuormituksen riskiä.

Helppoja ja energiaa säästäviä vinkkejä juhlapyhiin – Uunin, lieden ja tulisijan käyttö sekä ahkera saunan lämmitys lisää lämpökuormaa. Vähennä lämmitystä ja lisää tarvittaessa koneellisen ilmanvaihdon tehoa. Säädä asetukset normaalitasolle, kun juhlahumu tasaantuu. – Puhdista ilmalämpöpumppu ja varmista sen energiatehokas käyttö: imuroi sisäyksikön suodattimet, poista tarvittaessa ulkoyksiköstä lumi, jää tai syksyn roskat. – Kylmälaitteiden puhdistetut pinnat ja tiivisteet säästävät energiaa. Imuroi myös lauhdutin laitteen takaa. – Roskien ja pölyn poistaminen laitteiden ympäriltä parantaa ilman kiertoa ja vähentää ylikuumenemisen riskiä. – Jäähdytä ruokia tarvittaessa ulkona tai parvekkeella ennen jääkaappiin tai pakastimeen laittamista. – Varmista, että jääkaappi ja pakastin eivät ole ylitäyteen pakattuja ja että ilma kiertää elintarvikkeiden ympärillä. – Testaa palovaroittimet. – Vältä jatkojohtojen ylikuormitusta. – Suosi energiatehokkaita led-kynttilöitä ja -jouluvaloja, ja ajasta valot palamaan vain valveillaolon ajaksi. Poimintoja videosisällöistämme Lähde: Motiva

LUE MYÖS:

Näin pienennät sähkölaskua: Selvitimme kodin pahimmat energiasyöpöt

Sähkö halpenee talvella, 20 prosentin romahdus