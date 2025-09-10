Tämä virhe toistuu autoilijoilla syksyisin

Syksyn edetessä lisääntyvä pimeys vaatii kunnolliset ajovalot. Sumussa tai rankkasateella toista autoa voi olla hankala nähdä päivälläkin. Suomalaisista 92 prosenttia sanoo osaavansa käyttää valoja oikein. Liikenneturvan saaman palautteen perusteella valojen käytössä on kuitenkin opeteltavaa.

Ilta- ja aamuhämärässä liikenteessä näkee autoja, joissa ei pala valot ollenkaan tai ajetaan perä pimeänä. Valot kannattaa lähtökohtaisesti kääntää ajovaloasentoon, varsinkin syksyisin ja talvisin. Silloin takavalotkin palavat. Osassa autoista takavalot eivät pala, jos valot ovat päiväajovaloasennossa.

– Jonkin verran tulee palautetta muiden valojen käytöstä, vaikka itse koetaan, että niitä osataan käyttää, Liikenneturvan suunnittelija Toni Vuoristo kertoo tiedotteessa.

– Ei välttämättä tiedetä, mistä sumuvalo menee päälle. Kaikkien autojen automatiikka ei laita sumussa ajovaloja päälle, kun valoa on kuitenkin riittävästi. Kuljettajan täytyy itse olla valppaana valojen kanssa, hän jatkaa.

Opettele käyttämään sumuvaloja

Liikenneturvan mukaan sumun tai rankan vesi- tai lumisateen aikana kannattaa ehdottomasti käyttää sumuvaloja. Sumuvalot kytketään päälle eri autoissa eri tavalla. Tutustu oman tai laina-autosi sumuvaloihin jo ennen kuin lähdet liikkeelle.

– Jos olet epävarma, koska sumuvaloja saa käyttää, katso kanssa-autoilijoita. Jos edessä ajavaa ei näy kunnolla, voi sumuvalojen käyttö olla paikallaan. Takasumuvaloa saa käyttää, kun ajoviiman tiestä nostama lumi, pöly tai loka oleellisesti rajoittaa ajoneuvon näkymistä taaksepäin. Pelkästään pimeällä sumuvaloja ei saa käyttää, Vuoristo muistuttaa.

Jokaisen kuljettajan täytyy osata käyttää takasumuvaloa. Sen hyöty on siinä, että takana tuleva kuljettaja näkee edessä ajavan kauempaa, jolloin hän voi pitää etäisyyden tarpeeksi pitkänä.

Autojen tekniikoissa on eroja

Suomen autojen keski-ikä on yli 13 vuotta ja se tarkoittaa, että ajovaloteknologiat ovat hyvin erilaisia liikenteessä olevissa autoissa.

2010-luvun alun autossa voi olla kaukovaloavustin tai jonkinlainen tunnistin, joka ymmärtää laittaa ajovalot päälle. Automatiikkaa niissä on kuitenkin niukasti. Aivan uusissa autoissa lähes kaikki on automatisoitua ja valot ovat myös adaptiivisia.

– Silti on tärkeää, että kuski varmistaa, miten ajovalot toimivat ja että jokaisessa kelissä ovat oikeat valot päällä, Vuoristo sanoo.