Tämä tiedetään Venäjän mystisestä ääniaseesta – ”Vladimir Putinin lemmikkiprojekti”

Mystisiä oireita amerikkalaisdiplomaateille aiheuttaneet iskut näyttävät kuuluvan Venäjän johdon vuosikausia ajamaan hankkeeseen, josta on puhuttu julkisestikin.

Vakavia neurologisia oireita nimitetään Havanna-syndroomaksi Yhdysvaltain Kuuban-suurlähetystössä tehtyjen ensimmäisten havaintojen perusteella. Oireyhtymää on sittemmin tavattu erityisesti Yhdysvaltain ulkoministeriön työntekijöillä ympäri maailmaa.

Tapauksia on selitetty vuosien saatossa niin massahysteriana kuin jonkinlaisen tuntemattoman ääni- tai energia-aseen aiheuttaminakin. Insiderin, Der Spiegelin ja 60 Minutes -ohjelman hiljattain julkaiseman laajan selvityksen perusteella kyse on ollut jälkimmäisestä. Paljastusten perusteella Havanna-syndrooman takana ovat GRU:n pahamaineisen yksikkö 29155:n käyttämät mahdollisesti mikroaaltoja tai ultraääntä aseena hyödyntävät laitteet.

Yksikkö 29155 on erikoistunut salamurhiin, sabotaasiin, kumoukselliseen toimintaan ja muihin erikoisoperaatioihin ulkomailla. Yksikkö on liitetty esimerkiksi myrkkyiskuihin. Sen tunnettuja jäseniä on käynyt Suomessakin. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa.

Tutkimuksia tekemässä ollut Bellingcat-ryhmästä tunnettu Christo Grozev kertaa selvitysten antia X-palvelun ketjussaan. Hän on julkaissut useita tapausten taustoja valottavia asiakirjoja (alla). Grozev sanoo suoraan hankkeen olleen selvästi Venäjän diktaattori Vladimir Putinin ”lemmikkiprojekti”.

Grozevin mukaan Havanna-syndroomaa kannattaa lähestyä klassisen rikostutkinnan periaatteiden mukaisesti. Hän kehottaa miettimään, kenellä on ollut motiivi, keinot ja tilaisuus tekoihin sekä kysymään, onko mahdollisella epäillyllä alibia.

Grozev nostaa esiin esimerkiksi Vladimir Putinin vuoden 2012 presidentinvaalin ohjelmaesseen. Siinä Venäjän johtaja maalasi, kuinka pitkällä aikavälillä on luotava ”uusien fyysisten periaatteiden aseita”.

– Säteitä, geofyysisiä, aaltoja, geneettisiä, psykofyysisiä ja niin edelleen, hän listasi.

Putin kirjoitti tuolloin, kuinka tällaisten aseiden luominen tulee yhdessä ydinaseiden kanssa mahdollistamaan uusia keinoja poliittisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

– Tällaisten asejärjestelmien käyttö tulee vertautumaan ydinaseisiin, mutta ne ovat ”hyväksyttävämpiä” poliittisesti ja sotilaallisesti, hän jatkoi.

Venäjän valtion propagandamedia Sputnik kertoi samana vuonna Vladimir Putinin käynnistäneen tutkimus- ja kehitysohjelman, jonka tavoitteena on luoda energia-aseita. Tässä yhteydessä toistettiin Putinin vaalijulistuksen listausta uusien aseiden toimintaperiaatteista.

Christo Grozevin jakamien venäläisten viranomaisasiakirjojen mukaan hankkeen nimeksi tuli FPI. Salaisen projektin puitteissa käynnistettiin kilpailu, jossa etsittiin toimivia uuden teknologian asesovelluksia. Yksi kilpailun vaatimuksista koski ”ei tappavaa akustista asetta”.

Insider on hankkinut myös FPI:n virallisen todistuksen projektin hyväksytystä vastaanottamisesta helmikuussa 2013. Se on osoitettu GRU:n yksikkö 29155:n eversti Ivan Terentjeville. Ivan Lebedevin peitehenkilöllisyydellä Euroopassa operoinut tiedustelu-upseeri ja hänen kahdeksan alaistaan liitettiin tutkimuksissa useisiin Havanna-syndrooman iskuihin. GRU-miehet olivat läsnä ympäri maailmaa useissa paikoissa samaan aikaan, kun epäiltyjä iskuja tehtiin. Tämä viittaisi vahvasti siihen, että operaatioissa käytettiin GRU:n kehittämää akustista asetta.

Motiivi?

Rajut iskut istuvat myös Venäjän pitkään harjoittamiin toimiin ulkomaisia diplomaatteja vastaan.

Diplomaattistatuksen turvin Venäjällä ja myös Euroopassa toimiviin amerikkalaisiin tiedusteluviranomaisiin ja ulkoministeriön henkilöstöön alettiin jo vuosia sitten kohdistaa ennennäkemätöntä häirintää, johon on kerrottu kuuluneen muun muassa huumaustapauksia, murtoja, asuntojen töhrimistä ulosteilla ja mediatietojen mukaan jopa lemmikkieläinten tappamista. Verkkouutiset on kertonut asiasta muun muassa tässä ja tässä.

Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri, vaikutusvaltainen tiedustelujohtaja ja Putinin lähipiiriläinen Nikolai Patrushev väitti taas viime vuoden syyskuussa venäläisessä Razvedtshik-lehdessä julkaistussa artikkelissaan Venäjän ”neutralisoineen” useita satoja ”ulkomaisten tiedustelupalveluiden työntekijöitä ja muita henkilöitä”, jotka ovat hänen mukaansa toimineet Venäjää ja sen strategisia kumppaneita vastaan.

Amerikkalaisten asiakirjapaljastusten perusteella Havanna-syndrooman kaltaisia oireita raportoitiin vuosikausia Moskovasta jo Neuvostoliiton aikaan. Tuolloin ilmiötä kutsuttiin ”Moskovan signaaliksi”. Verkkouutiset kertoo asiasta alta löytyvässä jutussa.

Oliko Neuvostoliitolla salainen ase? ”Moskovan signaali” huolestutti USA:n valtiojohtoa

Havanna-syndrooman iskuihin liitetty GRU:n salamurharyhmän eversti kävi Suomessa



