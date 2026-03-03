Tämä tiedetään Vantaan tulipalosta

Vantaan Hämeenkylässä Pähkinärinteentiellä tapahtuneessa kerrostalopalossa on kuollut viisi ihmistä. He olivat somaliperheen kaksi aikuista ja kolme alaikäistä lasta. Lisäksi vauvaikäinen lapsi on parhaillaan sairaalahoidossa.

Pelastuslaitos ja poliisi saivat ilmoituksen palosta kello 5.41.

– Vallinnut palo oli äärimmäisen voimakas. Kohteessa olleet paloesimiehet eivät muistaneet, että tällaiseen olisi hetkeen törmätty, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palopäällikkö Markus Kuosmanen kuvaili tiedotustilaisuudessa tulipaloa.

Komisario Mikael Backlund Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoi, että tulipalossa kuolleet ja sairaalahoitoon viety vauva löydettiin rappukäytävästä. Uhreista kaksi oli 30–40-vuotiaita ja lapset 3-, 6- ja 8-vuotiaita.

Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Poliisi on ottanut kiinni palon sytyttämisestä epäillyn talossa asuvan mieshenkilön.

Rikoskomisario Sanna Rentola Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoi, että epäilty on noin 70-vuotias ja syntyperältään suomalainen mies. Häntä kuulustellaan vielä tämän päivän aikana. Epäillyt rikosnimikkeet ovat törkeä tuhotyö ja murha.

Rentolan mukaan teolla ei näytä olevan rasistista motiivia.

– Uhrit eivät vaikuta olleen tämän epäillyn teon kohteena sen enempää kuin kukaan mukaan siinä talossa ollut henkilö, Rentola sanoi.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö Henna Niskanen kertoi, että tulipaloalueella on kartoitettu asukkaiden psykososiaalisen tuen tarvetta ja selvitetty myös heidän mahdollisia muita tukitarpeitaan.

– Olemme perustaneet kriisikeskuksen Pähkinärinteen nuorisotalolle. Sinne ohjataan tässä tulipalossa kotinsa menettäneitä henkilöitä ja perheitä. Kriisikeskuksessa selvitetään, millaista tukea nämä henkilöt tarvitsevat ja järjestetään muun muassa mahdollista kriisimajoitusta.