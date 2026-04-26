Laukauksia USA:n hotellissa, Donald Trump evakuoitiin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump evakuoitiin puolisonsa Melania Trumpin kanssa Valkoisen talon perinteiseltä kirjeenvaihtajien illalliselta.
Hilton-hotellissa kuultiin yllättäen laukauksia lauantai-iltana. New York Timesin ja CNN:n mukaan asemies taklattiin iltakahdeksan aikaan maahan ja otettiin kiinni.
Donald Trump julkaisi sosiaalisessa mediassa turvakameravideon, jossa näkyy miehen juoksevan turvatarkastuksen ohi. Kalifornialainen 31-vuotias Cole Tomas Allen pidätettiin tapauksen seurauksena.
Epäillyn kerrotaan kantaneen useita aseita. CNN:n juontaja Wolf Blitzer sanoo seisseensä Washington Hiltonin juhlasalin edessä, kun asemies avasi tulen vain muutaman metrin päässä.
Salaisen palvelun agenttiin osui, mutta hän selvisi suojaliivin ansiosta.
Donald Trump palasi myöhemmin tiedotustilaisuuteen ja kiitti perinteiseen tapaan Valkoisen talon kirjeenvaihtajien yhdistystä.
– Vaikea uskoa, että on olemassa tätä vaarallisempaa ammattia, Donald Trump sanoi.
Välikohtaus sattui samassa hotellissa kuin presidentti Ronald Reaganin salamurhayritys maaliskuussa 1981. Tuolloin John Hinckley Jr. ampui Reagania tämän palattua autoonsa hotellilla pidetyn puheen jälkeen. Ronald Reagan selvisi, mutta haavoittui vakavasti.