Tämä taistelu voi ratkaista sodan seuraavan vaiheen

Venäjän asevoimat on jatkanut viime viikkoina hyökkäyksiään Ukrainan itäosissa Donetskin alueella. Ukrainan joukkoja on työnnetty vähitellen taaksepäin Avdijivkan ja Bahmutin kaupunkien länsipuolella.

Asiantuntijoiden mukaan noin kymmenen kilometriä Bahmutin länsipuolella sijaitsevan Tshasiv Jarin hallinnasta näyttää kehkeytyvän merkittävä taistelu, jolla voi olla merkitystä koko sodan lopputuloksen kannalta. Kremlin tavoitteena on miehittää Donetskin alue, josta suuri osa on edelleen Ukrainan hallussa.

– Tästä tulee todennäköisesti tärkeä taistelu. Tshasiv Jar sijaitsee puolustusta suosivalla korkealla maastolla. Jos Venäjä valtaa kaupungin, voivat he mahdollisesti lisätä etenemistahtia syvemmälle Donetskiin osana odotettua kesähyökkäystä, sotilasasiantuntija Rob Lee kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän huomauttaa, että puolustajan etuna on etelästä pohjoiseen kulkeva kanaali. Venäläisjoukot ovat kuitenkin jo edenneet sen lähelle kaupungin eteläpuolella.

– Ammustoimitusten välitön lisääminen voi osoittautua kriittisen tärkeäksi, Lee sanoo.

Sotaa seuraava suomalaisten vapaaehtoisten Black Bird Group -ryhmä huomauttaa tilannekatsauksessaan, että Tshasiv Jarin saartaminen on haastavaa kanaalin vuoksi, sillä se luo esteen mekanisoiduille joukoille. Sen luonaispuolella sijaitsee liikenneyhteyksien kannalta tärkeä Kostiantynivkan kaupunki. Venäjän läpimurto voisi lisäksi uhata yli 160 000 asukkaan Kramatorskia.

Ukraina on rakentanut useita puolustuslinjoja Tshasiv Jarin etelä- ja pohjoispuolelle. Maasto suosii puolustajaa, mutta toisaalta tarjoaa myös venäläisjoukoille runsaasti metsikköjä, joiden läpi voi yrittää edetä pienillä jalkaväkiryhmillä.

Ukrainan kannalta haasteena on, että monet aluetta puolustavat yksiköt eivät ole täysivahvuisia. Vastahyökkäykset edellyttäisivät riittäviä reservejä, joita ei välttämättä ole saatavilla.

Venäjän arvioidaan siirtäneen Tshasiv Jarin rintamalle osia 98. ja 11. kaartin maahanlaskudivisioonista, kolmesta motoroidusta prikaatista ja useista muista pienemmistä yksiköistä. Ukraina on sijoittanut alueelle viiden mekanisoidun prikaatin ja 112. aluepuolustusprikaatin osia. Reservinä voi toimia 5. rynnäkköprikaati ja mahdollisesti muita yksiköitä.

Hyökkäysoperaatioiden odotetaan vievän runsaasti aikaa. Venäläisjoukoilla kesti lähes vuosi päästä Bahmutin luota 5–6 kilometrin päähän Tshasiv Jarin laitamille.

This will likely be an important battle. Chasiv Yar is located on defensible high ground. If Russia takes the city, they could potentially increase the rate of advance deeper into Donetsk Oblast as part of an expected summer offensive. Russian forces will still have to cross the… https://t.co/ihiYvhhy2K pic.twitter.com/zuxXca9pjJ

