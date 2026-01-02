Viro ei pystynyt estämään Fitburg-aluksen etenemistä

Suomen viranomaiset ottivat vetovastuun Fitburg-operaatiossa Suomenlahdella, koska Virolla ei ollut riittävästi kalustoa tilanteen hoitamiseksi. Asiasta kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.
Päävastuu operaatiosta siirrettiin Suomelle maiden yhteisellä sopimuksella. Näin toimittiin siitä huolimatta, että alus oli aluksi Viron vesillä. Miehistön pidätys tehtiin kuitenkin vasta Suomen puolella.
– Sovittiin, että koska paikalla oli suomalainen alus, he ottaisivat hoitaakseen tämän tapauksen. Sääolosuhteet olivat suhteellisen vaikeat, eikä aluksemme kyennyt toimimaan Suomenlahden keskellä, Viron laivaston komentaja Ivo Värk sanoo ERR:lle.
Teleoperaattori Elisan kaapeli vaurioitui pahoin varhain keskiviikkona 31. joulukuuta. Kaapeli vaurioitui Suomenlahdella noin 60 kilometrin päässä Viron rannikosta. Kaapelirikosta epäillään Fitburg-rahtialusta. Suomen viranomaiset ottivat miehistön jäsenet kiinni pian tapahtuman jälkeen.
Tapausta tutkitaan muun muassa epäiltynä törkeänä vahingontekona ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä.