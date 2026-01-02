Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Viranomaisten haltuunottama Fitburg-alus Kirkkonummen Kantvikissä 2. tammikuuta 2026. Aluksen epäillään toiminnallaan rikkoneen Elisan merikaapelin Helsingin ja Tallinnan välillä uudenvuodenaattona. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Viro ei pystynyt estämään Fitburg-aluksen etenemistä

  • Julkaistu 02.01.2026 | 14:47
  • Päivitetty 02.01.2026 | 14:47
  • Itämeri
Vetovastuu operaatiosta siirtyi Suomelle yhteisymmärryksessä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suomen viranomaiset ottivat vetovastuun Fitburg-operaatiossa Suomenlahdella, koska Virolla ei ollut riittävästi kalustoa tilanteen hoitamiseksi. Asiasta kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Päävastuu operaatiosta siirrettiin Suomelle maiden yhteisellä sopimuksella. Näin toimittiin siitä huolimatta, että alus oli aluksi Viron vesillä. Miehistön pidätys tehtiin kuitenkin vasta Suomen puolella.

– Sovittiin, että koska paikalla oli suomalainen alus, he ottaisivat hoitaakseen tämän tapauksen. Sääolosuhteet olivat suhteellisen vaikeat, eikä aluksemme kyennyt toimimaan Suomenlahden keskellä, Viron laivaston komentaja Ivo Värk sanoo ERR:lle.

Teleoperaattori Elisan kaapeli vaurioitui pahoin varhain keskiviikkona 31. joulukuuta. Kaapeli vaurioitui Suomenlahdella noin 60 kilometrin päässä Viron rannikosta. Kaapelirikosta epäillään Fitburg-rahtialusta. Suomen viranomaiset ottivat miehistön jäsenet kiinni pian tapahtuman jälkeen.

Tapausta tutkitaan muun muassa epäiltynä törkeänä vahingontekona ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)