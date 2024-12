Tämä Suomen ja Viron välisen sähköyhteyden katkeamisesta tiedetään nyt

Suomen ja Viron välinen tasasähköyhteys EstLink 2 irtosi verkosta eilen keskiviikkona kello 12.26. Yhteyden tehonsiirto oli irtoamishetkellä 650 megawattia Suomesta Viroon.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin tiedotteen mukaan häiriön syytä ei vielä tiedetä ja työt syyn selvittämiseksi ovat käynnissä.

Fingridin mukaan häiriön syytä selvitetään yhteistyössä niin Viron kantaverkkoyhtiön kuin viranomaisten kanssa.

Fingridin valvomopäällikkö Arto Pahkin kertoo Ylelle, että terrorismin tai ilkivallan mahdollisuutta ei voi sulkea pois.

– Viranomaiset ottavat siihen kantaa. He selvittelevät, keitä siellä on liikkunut, Pahkin sanoo Ylelle.

Sähköyhteyden katkeamishetkellä kaapelin lähistöllä oli meriliikennettä avoimista lähteistä seuraavan seuraavan Auonsson-tilin mukaan kaksi rahtialusta, Hong Kongin lipun alla seilaava Xin Xin Tian 2 -alus sekä Cookinsaarten lipun alla seilaavaöljytankkeri Eagle S.

Aunosson kirjoittaa Bluesky-viestipalvelussa, että Eagle S -öljytankkeri hidasti vauhtiaan neljänneksen vain muutamia minuutteja ennen kaapelin ylittämistä. Aluksen kulku kaapelin yli täsmää tilin mukaan sähköyhteyden katkeamishetkeen.

Auonsson-tilin mukaan aluksen liikkeet muistuttivat hyvin paljon Yi Peng 3:n ja Newnew Polar Bearin liikkeitä. Kyseisten alusten epäillään olleen osallisina aiemmissa kaapelirikoissa.

Xin Tian 2-alus puolestaan kulki Aunossonin mukaan kaapelin yli kahdeksan minuuttia liian aikaisin, eikä aluksen liikkuminen ei tilin mukaan vaikuttanut epäilyttävältä.

Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Turva on meriliikennettä seuraavan Marinetraffic-sivuston mukaan Eagle S -tankkerin lähistöllä Porkkalan edustalla. Alukset ovat palvelun mukaan pysähtyneinä.

Poliisi kertoo selvittävänsä sähkökaapelin mahdollista vioittumista muiden viranomaisten kanssa.

– Poliisi selvittää yhteistoiminnassa rajavartiolaitoksen sekä muiden viranomaisten kanssa tapauksen tapahtumaketjua sekä sitä, liittyykö ulkomaalainen rahtialus vaurioon, Poliisin tiedotteessa sanotaan.

Poliisi kertoo, että tutkinnan keskeneräisyyden vuoksi tapauksesta ei tässä vaiheessa tiedoteta enempää.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi eilen viestipalvelu X:ssä, että yhteyden katkeaminen ei vaikuta suomalaisten sähkönsaantiin.

– Viranomaiset ovat joulunakin hereillä ja selvittävät asiaa, Orpo kirjoitti.

Päivitetty klo 10.00: lisätty tieto vartiolaiva Turvan ja Eagle S -öljytankkerin sijainneista.

Cook Island flag oil tanker Eagle S lost 25% of her speed minutes before she crossed the broken cable Estlink2. She crossed at 10:26Z, ie the time of cable fault.She proceeded at affected speed til she reached shallow waters, where she lost all momentum. After some maneuvers she regained speed.

