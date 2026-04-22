Tämä sähkösopimus tulee halvimmaksi, vertailu paljastaa hintaeron

Alkuvuoden rajuista hintapiikeistä huolimatta pörssisähkö tulee edelleen kuukauden aikana keskimäärin selvästi kiinteää sopimusta edullisemmaksi, ilmenee sähkömyyntiyhtiö Nordic Green Energyn tekemästä analyysista. Siinä tarkasteltiin sähkön keskihintoja viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Toteutuneisiin spot-hintoihin perustuva analyysi osoittaa, että pörssisähkö oli tarkastelujaksolla 1. maaliskuuta 2025 – 28. helmikuuta 2026 keskimäärin kiinteää sopimusta halvempi.

Kerrostaloasukkailla pörssisähkön painotettu keskihinta oli 7,85 senttiä kilowattitunnilta, kun vuoden kiinteä sopimus maksoi Energiaviraston tilastojen mukaan keskimäärin noin 11,05 senttiä kilowattitunnilta.

Hintapiikki näkyi erityisesti tammikuussa 2026, jolloin kylmä sää nosti pörssisähkön kuukausikeskiarvon 14,91 senttiin kilowattitunnilta. Vielä joulukuussa vastaava hinta oli 4,54 senttiä kilowattitunnilta.

– Tammikuun pakkaset aiheuttivat jyrkän käänteen, kun sähkön kuukauden keskimääräinen pörssihinta lähes kolminkertaistui joulukuuhun nähden, sanoo Nordic Green Energyn kuluttajaliiketoiminnan johtaja Marcus Mäkynen tiedotteessa.

Samaan aikaan vuoden kiinteä sopimus oli tammikuussa halvimmillaan noin 9,90 senttiä kilowattitunnilta, eli selvästi pörssisähköä edullisempi juuri kovimpien pakkasten aikana.

Omakotitaloissa erot olivat pienempiä, mutta suunta oli sama. Pörssisähkön painotettu keskihinta oli 8,61 senttiä kilowattitunnilta, kun kiinteät sopimukset liikkuivat Energiaviraston mukaan noin 9,14–10,13 sentin välillä kulutuksesta riippuen.

Koko vertailujakson aikana pörssisähkön keskihinta pysyi alempana, vaikka talvikuukausien korkeampi kulutus on huomioitu laskelmissa.

Mäkysen mukaan sähkön hinnan ennustaminen on rajallista erityisesti sään vuoksi.

– Sähkön pörssihinta reagoi nopeasti todelliseen kulutukseen ja voi hetkellisesti olla kiinteää sopimusta kalliimpi, hän sanoo.

Suomen sähkömarkkina on sääherkkä, koska kulutus kasvaa nopeasti pakkasilla erityisesti sähkölämmitteisissä talouksissa. Tämä nostaa pörssisähkön hintaa lyhyellä aikavälillä, mutta pitkän aikavälin keskihinta määräytyy laajemman tuotanto- ja kysyntätilanteen perusteella.

Tulokset korostavat valinnan kaksijakoisuutta: pörssisähkö tarjoaa keskimäärin halvemman hinnan, mutta altistaa kuluttajan lyhytaikaisille hintapiikeille, kun taas kiinteä sopimus tasaa riskin korkeammalla keskihinnalla. Siksi pörssihintainen sähkösopimus sopii etenkin niille kuluttajille, joilla on mahdollista ajoittaa kulutustaan edullisille hetkille.

LUE MYÖS:

Näin pörssisähkön hinta on kehittynyt: yksi kuukausi erottuu selvästi

Jopa yli viisi euroa kilowattitunnilta – Näin korkealle pörssisähkön hinta voi nousta

Tämä sähkösopimus on lähes aina halvin – ekonomisti kumoaa yleisen harhaluulon