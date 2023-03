Tämä paljasti Kremlin sisäiset jakolinjat

Professori Mark Galeotti huomauttaa Itä-Ukrainan Bahmutin taistelun synnyttäneen sotilaallisen kamppailun lisäksi myös poliittisen väännön, joka kertoo Venäjän johdon kankeudesta ja sisäisestä eripurasta.

Wagner-palkkasotilaiden johtaja Jevgeni Prigozhin on kilpaillut puolustusministeri Sergei Shoigun kanssa siitä, kummalle taholle mahdollinen kunnia pienehkön kaupungin miehittämisestä lopulta kuuluu.

Ukrainan puolustusasemia vastaan on heitetty sekä Wagner-palkkasotilaita että asevoimien joukkoja kuukausien ajan korkeista tappioista huolimatta. Asiantuntijoiden mukaan Bahmutin strateginen arvo on kyseenalainen.

– Syy tälle on yksinkertainen, ja se myös kertoo siitä, kuinka Kremlin poliittinen paine vääristää sotilaallista päätöksentekoa: Vladimir Putin halusi voiton, vaikka se jäisi Pyrrhoksen voitoksi, tappioista piittaamatta, Mark Galeotti kirjoittaa inews-sivustolla.

Suurimmat tappiot on ottanut Wagner, joka on syöttänyt taisteluun tuhansia heikosti koulutettuja vankeja. Niiden taustalla kokeneemmat sotilaat ovat päässeet hieman eteenpäin.

Jevgeni Prigozhinia ei voi pitää Vladimir Putinin läheisenä liittolaisena eikä mahdollisena seuraajana. Hän on liikemies, joka on erikoistunut täyttämään Kremlin toiveita.

– Hän himoitsee julkisuutta ja huomiota, ja kuulemme hänestä silloin kun hän on voitolla tai vaikeuksissa, Galeotti sanoo.

Prigozhin vaikuttaa joutuneen taitavana byrokraattisena pelurina tunnetun Sergei Shoigun jalkoihin. Wagnerin joukkoja on siirretty viime aikoina kaupungin eteläpuolelle koviin taisteluihin, joissa myös voitto on epätodennäköisempi.

Prigozhin on toistuvasti väittänyt saaneensa puolustusministeriön toiminnan vuoksi liian vähän ammuksia. Taustalla voi olla myös venäläisjoukkojen yleinen ammuspula.

Prigozhinin ainoa vaihtoehto on vedota julkisuuteen Vladimir Putinin suostuttelemiseksi. Mark Galeottin mukaan tämä on merkki Venäjän sisäisistä jännitteistä, jotka samalla häiritsevät sen sotatoimia Ukrainassa.

– Putinin järjestelmän toimimattomuutta ei voi jättää huomiotta: tärkeintä ovat toiveet yhdeltä mieheltä, jolla ei ole juurikaan sotilaskokemusta. Kenraaleilla ei ole kykyä tai halua kertoa, kun hän on väärässä. Se kertoo myös Putinin hovin yksiköiden ja ryhmittymien juonittelusta ja kilpailusta, mikä heijastuu suoraan taistelukentälle, Mark Galeotti sanoo.

Russian dysfunction and rivalries at the heart of Putin's regime have been exposed by Bakhmut

✒️ @MarkGaleottihttps://t.co/9kS51vqPUW

— i newspaper (@theipaper) March 11, 2023