Tämä on Wagner-joukkojen vahvuus Venäjän asevoimiin verrattuna

Ukrainassa taistelevan Wagner-palkkasoturiryhmän koko kasvoi merkittävästi viime vuoden elokuussa, jolloin sen rivejä vahvistettiin tuhansilla vankiloista haalituilla vapaaehtoisilla. Tuomituille rikollisille luvattiin armahdusta puolen vuoden asepalveluksen jälkeen.

Wagnerin sotilaat jatkoivat syksyllä hyökkäystään Donbasin alueen keskiosissa samalla kun Venäjän armeija joutui vetäytymään sen pohjoisosissa. Palkkasotilaat valtasivat loppukesästä Vuhlehirskan voimalaitoksen ja aloittivat hitaan etenemisensä kohti Bahmutin kaupunkia.

Kasvaneelle Wagnerille annettiin lokakuussa oma rintamavastuu Horlivkan ja Soledarin väliseltä alueelta. Palkkasotilaiden käytössä on ollut omaa tykistöä ja jonkin verran ilmatukea.

Meduza-median mukaan Wagnerin joukot pystyvät toimimaan joustavammin verrattuna Venäjän asevoimien yksiköihin. Bahmutin luona hyökkäysten painopistettä siirrettiin nopeasti etelästä kohti pohjoisessa sijaitsevaa Soledaria, joka vallattiin alkuvuodesta.

Eri kohdissa tehdyt hyökkäykset johtivat kovista tappioista huolimatta siihen, että palkkasotilaat pääsivät etenemään vähitellen Bahmutin ympäristössä. Ukraina joutui vetämään alueen puolustukseen reservejä muun muassa Svatoven suunnalta.

Lähestymistapa poikkeaa Venäjän asevoimien toiminnasta Vuhledarin suunnalla, jossa itäisen sotilaspiirin joukot ovat hyökänneet toistuvasti samaa reittiä pitkin kohti Ukrainan vahvoja puolustusasemia. Meduzan mukaan Wagner on pystynyt keskittämään joukkonsa ja voimavaransa tehokkaammin tiettyä kohdetta vastaan. Rynnäkköjoukkojen ja tukiyksiköiden välinen yhteistyö on ollut tiiviimpää.

Wagnerin heikkoutena on, että läpimurtoja ei voida hyödyntää mekanisoitujen yksiköiden nopealla liikkeellä. Sotilaat kuljetetaan yleensä lähelle kohdettaan panssariajoneuvoilla, minkä jälkeen ne hyökkäävät jalan. Puolustusaseman valtaamisen jälkeen palkkasotilaat asettuvat kohteeseen, varmistavat sivustansa ja aloittavat seuraavan rynnäkön valmistelun. Eteneminen jää näin ollen hitaaksi, mikä jättää Ukrainalle aikaa siirtää alueelle tarvittaessa uusia joukkoja.

Heinäkuun 2022 ja maaliskuun 2023 välillä Wagner eteni korkeintaan 30 kilometriä. Ryhmän tappiot Bahmutin suunnalla ovat olleet ainakin 30 000 sotilasta.

