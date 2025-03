Tämä on Volodymyr Zelenskyin todellinen kannatus

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin aiemmin esittämät väitteet Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin alhaisesta kannatuksesta eivät pidä paikkaansa. Uusia vaaleja Ukrainassa vaatinut Trump väitti, että Zelenskyitä kannattaa vain neljä prosenttia ukrainalaisista.

Brittiläisen The Economist -lehden tilaaman riippumattoman kyselyn mukaan istuva presidentti voittaisi selvästi vaalien ensimmäisen kierroksen, jos ne pidettäisiin nyt. Volodymyr Zelenskyi saisi 46 prosenttia äänistä. Toiselle sijalle tulisi Ukrainan asevoimien entinen komentaja ja nykyinen Britannian suurlähettiläs Valeri Zaluzhnyi 31 prosentin äänisaaliilla. Ukrainan entinen presidentti Petro Poroshenko keräisi viiden prosentin kannatuksen.

Zelenskyin vahvin kannatus tulee kyselyn mukaan naisilta, nuorilta ja Ukrainan itäisempien alueiden asukkailta. Zaluzhnyi on istuvaa presidenttiä suositumpia vanhempien äänestäjien keskuudessa.

Kyselyn mukaan yli seitsemän kymmenestä ukrainalaisesta sanoo tukevansa Zelenskyin työtä presidenttinä. Kahdeksan kymmenestä sanoo, että hän on edelleen Ukrainan laillinen presidentti, ja he hylkäävät ajatuksen vaaleista taistelujen jatkuessa. Yli seitsemän kymmenestä luottaa edelleen häneen neuvottelujen johtamisessa.

Vastanneista 74 prosenttia kannattaa taistelujen jatkamista ilman Yhdysvaltojen tukea. Selvä enemmistö eli 59 prosenttia myös uskoo, että Ukraina voi yhä voittaa sodan. Eri mieltä on 21 prosenttia vastaajista.

The Economistin kyselyn toteutti puhelinhaastattelulla markkinatutkimusyhtiö Ipsos. Siihen osallistui tuhat vastaajaa. Kysely toteutettiin Trumpin ja Zelenskyin parin viikon takaisen pieleen menneen tapaamisen jälkeen.

