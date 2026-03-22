Rauhannobelisti: USA:n painostus puree Venezuelassa

Venezuelan uusi johto on joutunut taipumaan Yhdysvaltojen painostukseen ja höllentämään tiukkaa otettaan maasta. Näin kuvailee Venezuelan demokraattisen opposition johtohahmo, Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2025 saanut María Corina Machado Financial Timesin haastattelussa.

Yhdysvallat iski Venezuelaan tammikuun alussa, vangiten maan diktaattori Nicolás Maduron. Venezuelan johtoon noussut varapresidentti Delcy Rodríguez on sittemmin ilmoittanut haluavansa palauttaa diplomaattisuhteet Yhdysvaltoihin, vapauttanut satoja poliittisia vankeja sekä ottanut askelia maan talouden uudistamiseksi. Oppositiojohtaja Machadon mukana kiitos hallinnon toimista kuuluu Yhdysvalloille.

– Yhdysvallat antaa ilmiselvästi ohjeita ja on selvää, etteivät he aio olla osa sortavaa hallintoa, Machado sanoo FT:lle.

Venezuelan johtajat Rodríguezista alkaen olivat vain kuukausia sitten osa Maduron hallintoa, hän muistuttaa.

– Nämä ovat samoja ihmisiä, heillä on samat ideat ja arvot, mutta dynamiikka on muuttunut koska he noudattavat nyt kaikesta päätelleen Yhdysvaltojen ohjeita.

Yhdysvalloissa majaileva Machado kertoo koordinoivansa paluutaan Venezuelaan yhdessä Donald Trumpin hallinnon kanssa. FT:n mukaan oppositiojohtaja on kyselyissä Venezuelan suosituin poliitikko, joka voittaisi vt. presidentti Rodríguezin ylivoimaisesti presidentinvaaleissa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio linjasi helmikuussa demokraattisten vaalien olevan Venezuelassakin edessä.

Machado arvioi avointen ja luotettavien vaalien järjestämiseen menevän ainakin 40 viikkoa.