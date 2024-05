Tämä on Thermonator, liekinheittimellä varustettu robottikoira

Robottitutkimusportaali InceptiveMindin mukaan Thermonator on käytännön sovellukseen liitettävän robottiteknologian läpimurto.

Throwflame ARC -liekinheittimellä varustettu noin 8 800 euron hintainen nelijalkainen robottikoira on laatuaan ensimmäinen. Kehittäjiensä mukaan robotissa on sisäänrakennettu lasertähtäin ja LiDAR itsenäistä liikkumiskykyä varten ja etäohjaus. Laitetta kaupataan siviilikäyttöön, kuten maastopalojen hallintaan, kulottamiseen, lumen ja jään poistoon sekä viihde- ja erikoistehostekäyttöön.

LiDAR käyttää jatkuvia laserpulsseja mitatakseen tarkasti robotin etäisyyden annettuun maaliin tai alueeseen. Sen avulla robotti myös välttää esteitä tai hyppää niiden yli ja pystyy toimimaan tiettömässä ympäristössä.

Throwflamen sivulla oleva video näyttää, miten robottikoira juoksee ja hyppii erilaisissa maastoissa metsästä lumimaisemaan syösten tulta sähkökäyttöisestä ARC -liekinheittimestä. Vain 17-kiloista robottia voidaan hallita kauko-ohjaimella Wi-Fin tai Bluetoothin välityksellä. Nelijalkainen robotti on kuitenkin ohjelmoitu itsenäiseen toimintaan. Siinä on bensiinisäiliö ja akku, joka antaa tunnin mittaisen toiminta-ajan.

Thermonator näyttää samanlaiselta kuin Boston Dynamicsin robottikoira Spot, jonka sotilaallisen käytön yhtiö kuitenkin kieltää. Sen sijasta Throwflame lähestyikin yhteistyön merkeissä kiinalaista Unitreetä, koska ilmeisesti halusi suunnitella robotin, jonka sotilaallinen käyttö olisi mahdollista.

Thermonator perustuu Unitreen Go1-robottiin, joka on paljon pienempi ja kompaktimpi kuin Spot, mutta se on myös varustettu monilla kameroilla ja antureilla, jotka lisäävät sen autonomiaa kauko-ohjauksen ohessa.

Kauko-ohjain on FPV-tyyppinen, eli käyttäjä näkee sen, mitä robottikoirakin. Tämän vuoksi robotissa on myös valonheittimet pimeäkäyttöä varten. Laitteesta uutisoinut War Zone -blogi muisti mainita, että sama konsepti on saavuttanut suosiota Ukrainassa, jossa FPV:tä käytetään miehittämättömien lentolaitteiden ohjaamiseksi maaleihinsa.