Tämä on terveellisin tapa juoda kahvia

Kahvin juominen mustana on terveellisin tapa juoda kahvia, ilmenee Journal of Nutrition -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa seurattiin yli 46 000 ihmisen kahvinkulutusta ja terveyttä yli kymmenen vuoden ajan. Ilmeni, että kuolleisuus oli pienin niiden keskuudessa, jotka joivat kahvia ilman lisättyä maitoa, kermaa tai sokeria eli niin sanotusti ”mustana”. Tulosten mukaan mustaa kahvia juovien kuolleisuusriski pieneni jopa 14 prosentilla.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Tutkimuksessa tarkkailtiin ihmisiä, jotka joivat säännöllisesti kahvia vähintään 1–2 kuppia päivässä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mustan kahvin juominen oli suoraan yhteydessä pidempään elinikään. Kuolleisuus ja sairastuneisuus eri tauteihin oli pienintä juuri niiden joukossa, jotka joivat mustaa kahvia. Näihin lukeutuivat esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit sekä syövät. Sairastuneisuus kasvoi, jos kahvin nautti säännöllisesti maidolla tai sokerilla.

Aiemmissakin tutkimuksissa on havaittu, että kahvilla on lukuisia terveyshyötyjä ja sen tiedetään pienentävän esimerkiksi suolistosyövän riskiä. Tuoreen tutkimuksen mukaan monet kahvinjuonnin terveyshyödyt vähenevät tai jopa kumoutuvat sillä, että juomaan lisätään maitoa, kermaa tai sokeria.

Lisäksi esimerkiksi kermassa ja sokerissa on runsaasti energiaa, mikä sekin vähentää kahvinjuontiin yhdistettyjä terveyshyötyjä. Sen sijaan mustassa kahvissa itsessään on hyvin vähän energiaa.