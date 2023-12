”Tämä on päätös, johon Eurooppa itsekään ei uskonut”

Päätöstä kommentoi Ukrainan eurooppalaisen ja euroatlanttisen yhdentymisen varapääministeri Olga Stefanishyna.

– Itse asiassa emme edes odottaneet, että päätös olisi niin ”puhdas”, koska EU:n puheenjohtajan Charles Michelin harkinnan mukaan jättämä päätösesitys hyväksyttiin täysin siinä muodossa – eli päätös avata Ukrainan ja Moldovan jäsenyysneuvottelut täysin ilman ehtoja, Stefanishyna sanoi Ukrinformin mukaan.

Hän lisäsi, että siirtyminen seuraavaan vaiheeseen tapahtuu, kun lopullinen arvio Ukrainan kaikkien seitsemän vaiheen toteuttamisesta saadaan valmiiksi maaliskuussa.

Varapääministerin mukaan tämä on päätös, johon Eurooppa ei itsekään uskonut.

– Eurooppa itse ei uskonut pystyvänsä sellaiseen johtajuuteen, mutta se oli todella sellainen hetki, jolloin oli välttämätöntä suojella arvoja, ja kaikki 26 EU-johtajaa seisoivat yhtenä puolustamassa vahvaa Eurooppaa, jota kohti olemme menossa.

Stefanishyna kommentoi myös Unkarin pääministeri Viktor Orbánin asemaa, joka poistui istunnosta päätöksen hyväksymisen aikana. Hän kuitenkin kertoi sosiaalisessa mediassa pitävänsä Eurooppa-neuvoston päätöstä vääränä.

– Ukrainan joukkueen kannalta tämä näytti, että Viktor Orbán on poistunut chatista, Stefanishyna totesi.

– Meille on tärkeää, että tämä päätös on julistettu. Pääministeri Orbán on selvästi tietoinen siitä, että päätös on tehty.

– Historia syntyy silmiemme edessä. EU-johtajat ovat päättäneet aloittaa neuvottelut Ukrainan kanssa liittymisestämme EU:hun. Tällä päätöksellä myös Euroopan unioni arvosti korkeasti viime vuosina tekemiämme uudistuksia ja kaikkien suositusten täytäntöönpanoa, toteaa Ukrainan pääministeri Denys Shmyhal.

– Mikä historiallinen päivä! Yksi tunne hallitsee: kaikki ei ollut turhaa. Päätös Ukrainan EU-jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta on uusi alku Ukrainalle ja koko Euroopalle. Kiitän EU:ta ja kaikkia johtajia sanansa pitämisestä, kirjoitti puolestaan Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba viestipalvelu X:ssä.

