”Tämä on joukoille. Tämä on taistelijoille.” – USA:n ministerin valinnasta tuli trilleri

Yhdysvaltojen senaatti hyväksyi lauantain vastaisena yönä Pete Hegsethin maan uudeksi puolustusministeriksi historiallisen tiukassa äänestyksessä. Kolmen republikaanin äänestettyä nimitystä vastaan äänet jakautuivat tasan 50-50, jolloin varapresidentti J. D. Vance joutui tulemaan paikalle senaattiin ja ratkaisemaan pattitilanteen Hegsethin hyväksi.

Pete Hegseth kiitti valintansa jälkeen presidentti Donald Trumpia ja muita tukijoitaan viestipalvelu X:ssä.

– Tämä on joukoille. Tämä on taistelijoille. Tämä on maallemme, tuore ministeri kirjoitti.

Hegseth oli Trumpin ehdokas virkaan. 44-vuotias Yhdysvaltojen armeijan veteraani tunnetaan etenkin Fox News-televisiokanavan juontajana sekä woke-kulttuurin kriitikkona, joka on luvannut kitkeä ilmiön maan asevoimista. Hegsethin nimityksen vastustajat arvostelivat häntä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta kokemattomuudesta ja kiinnittivät huomiota tämän yksityiselämästä esitettyihin väitteisiin.

Kaikki 47 demokraattien ja sitoutumatonta senaattoria äänestivät Hegsethin nimitystä vastaan, ja vastustajiin liittyivät myös Trumpin oman puolueen Susan Collins, Lisa Murkowski ja Mitch McConnell. McConnell oli aina vuodenvaihteeseen saakka puolueensa johtaja senaatissa ja siten korkea-arvoisin republikaanisenaattori.

McConnell perusteli ei-ääntään pitkässä tiedotteessaan. McConnellin mukaan Hegseth ei ole turvallisuuspoliittisen tilanteen tasalla eikä vielä todistanut olevansa oikea henkilö johtamaan Pentagonin kaltaista laajaa organisaatiota.

– Puolustusvaliokunnalle antamassaan lausunnossa Hegseth ei tarjonnut merkittävämpiä näkemyksiä siitä, miten Taiwania ja Filippiinejä pitäisi puolustaa Kiinan hyökkäykseltä, tai edes siitä, pitäisikö Yhdysvaltojen osallistua niiden puolustamiseen, McConnell arvostelee.

Trump on kommentoinut Hegsethin valintaa lyhyesti medialle.

– Vain voitolla on merkitystä, presidentti sanoi.

