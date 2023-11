Tämä on David Cameronin viesti Ukrainalle

Yllättävän paluun brittipolitiikan huipulle tehnyt David Cameron vakuuttaa Britannian jatkavan tukeaan Ukrainalle. Pääministerinä vuosina 2010-2016 toiminut Cameron nimitettiin aikaisemmin tällä viikolla Rishi Sunakin konservatiivihallituksen uudeksi ulkoministeriksi. Politiikasta seitsemän vuotta sivussa olleen Cameronin ensimmäinen matka uudessa virassa suuntautui puolustustaistelua käyvään Ukrainaan.

Perjantaina julkaistulla videolla Cameron kertoo vierailun olleen onnistunut. Britannia on ollut koko helmikuussa 2022 alkaneen sodan aikana yksi Ukrainan vahvimmista läntisistä tukijoista.

– Korostin, että olemme Ukrainan kansan, hallituksen ja asevoimien suuri tukija heidän taistelussaan. Aiomme myös jatkaa tätä tukea, Cameron sanoo viestipalvelu X:ssä julkaistulla videolla.

– Kyse on moraalisesta, diplomaattisesta ja taloudellisesta tuesta, mutta ennen kaikkea siitä sotilaallisesta tuesta jota olemme antaneet ja jolla on ollut suuri merkitys. Ja me aiomme jatkaa tätä tukea niin pitkään kuin sitä tarvitaan, tuore ulkoministeri linjasi.

Cameron tapasi matkansa aikana useita ukrainalaispoliitikkoja, mukaan lukien presidentti Volodymyr Zelenskyin. Ukrainan jälkeen Cameron vieraili Moldovassa, joka on viime aikoina joutunut hybridivaikuttamisen kohteeksi.

The UK will continue to #StandWithUkraine for as long as it takes for them to achieve victory 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/bxp97ryzOP

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) November 17, 2023