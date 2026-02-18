Verkkouutiset

Tämä laturi voi aiheuttaa hengenvaaran – poista heti käytöstä

Tuote on vedetty pois myynnistä.
Kuva tuotteesta. TUKES
Woxisnky-merkkinen laturi vedetään myynnistä siinä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Asiasta kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain eikä tuotetta koskevan standardin mukaisia vaatimuksia. Takaisinveto koskee tuotetta nimellä WWCG01 Fast GaN charger 65W, USB-latauslaite.

Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi. Laturin puutteiden takia sen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun. Pahimmillaan tuotteen käyttö voi aiheuttaa hengenvaaran.

Tuotteen vastuuyrityksenä toimii Cadmandata Oy. Yritys pyytää kuluttajia ja loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen.

Tuotteen myynti on lopetettu Tukesin yhteydenoton jälkeen.

– Cadmandata Oy on ollut yhteydessä tuotteen heiltä ostaneisiin asiakkaisiin. Mikäli olet ostanut samanlaisen ja samanlaisilla merkinnöillä varustetun tuotteen muualta, ota yhteys tuotteen myyneeseen tahoon tuotteen turvallisuuden selvittämiseksi, Tukes kertoo.

