Tämä juoma voi lihottaa salakavalasti

Alkoholipitoiset juomat voivat kerryttää painoa salakavalalla tavalla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden ylläpitämän Terveyskylä-sivuston mukaan tämä johtuu monesta eri tekijästä. Aluksi on hyvä muistaa, että alkoholi sisältää erittäin paljon energiaa. Yhdessä grammassa alkoholia on seitsemän kilokaloria (kcal) energiaa. Vertailun vuoksi yhdessä grammassa rasvaa on yhdeksän kaloria ja grammassa hiilihydraatteja tai proteiineja neljä kaloria grammalta.

Lisäksi monissa alkoholijuomissa on myös lisättyä sokeria. Vertailun vuoksi esimerkiksi kaksi puolen litran siideriä sisältää 500 kilokaria, mikä vastaa puolikasta suklaalevyä. Yhden kuohuviinipullon (0,75 litraa) juominen vastaisi kalorimäärältään kokonaista tuplajuustohampurilaista.

Kannattaa myös muistaa, että vaikka alkoholijuomat sisältävät paljon energiaa, ne eivät aiheuta kylläisyyden tunnetta. Itse asiassa tilanne on päinvastoin: tutkimuksissa on havaittu, että alkoholinkäyttö lisää monilla ihmisillä ruokahalua ja mielitekoja. Myös alkoholinkäytöstä seuraava krapulatila voi saada ihmiset sortumaan epäterveelliseen ruokavalioon.

Edellä mainittujen lisäksi alkoholi heikentää kehossa hiilihydraattien ja rasvojen aineenvaihduntaa. Silloin nämä varastoituvat herkemmin kehon rasvaksi.

Oma lukunsa on se, että runsas alkoholinkäyttö saa monet myös liikkumaan vähemmän. Lisäksi alkoholinkäyttö heikentää unenlaatua, mikä osaltaan voi altistaa ylipainon kertymiselle.

