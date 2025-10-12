”Tämä elämä on joskus hauskaa” – Ruotsin jengit käyttävät teinejä murhatehtäviin

Ruotsin rikollisjengien on jo pitkään uutisoitu käyttävän alaikäisiä väkivaltaisissa tehtävissä. Poliisin mukaan jopa tuhannet nuoret ovat vaarassa joutua rikollisten rekrytoimiksi. Jengit hyödyntävät rekrytoinnissa sosiaalisen median alustoja, jengejä lähellä olevia räppäreitä sekä videopelejä, Svenska Dagbladet kertoo. Lehti on laajaa artikkeliaan varten haastatellut useita teini-ikäisiä jengiläisiä, joita kutsutaan myös lapsisotilaiksi.

– Ghetossa pahoilla pojilla on kaikki. Guccia. Pradaa. Uusimmat kännykät. Totta kai haluat samaa. Se on helpoin tie, yksi Svd:n haastattelemista nuorista kertoo.

Tehtäväkuvaan kuuluu kaikkea ryöstöistä puukotuksiin, hän toteaa. Toinen nuori kertoo kääntyneensä rikollisuuteen vaihtoehtojen puutteessa, isän jätettyä perheen ja veljen jouduttua vankilaan.

Toinen lehden haastattelema nuori kertoo saaneensa ensimmäisen murhatehtävänsä 15-vuotiaana, omien sanojensa mukaan lapsena. Uhri ei kuollut, mutta halvaantui, nuori mies kertoo. Hän kertoo kestävänsä väkivaltaa ja aseita huumeiden avulla. Huumeet kuitenkin maksavat, hän lisää.

– Tämä elämä on joskus hauskaa, vähän niin kuin videopelin tehtävä. Mutta loppupelissä vain rahalla on merkitystä. Kaikessa on kyse rahasta ja kaikki haluavat rahaa, sen takia jatkat painamista.

Nuori mies kertoo saaneensa tehtävistään jopa 20 000 euroa.

Svd:n on haastatellut artikkeliinsa useita teini-ikäisiä jengiläisiä. Monet nuorista kohtelevat toimittajia asiallisesti ja ystävällisesti, mutta aseitaan avoimesti kantaen ja esitellen. Svd:n mukana oli myös saksalaisia toimittajia, sillä lapsisotilaiden käytön pelätään yleistyvän muuallakin Euroopassa.