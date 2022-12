“Tämä ei ole maailmanloppu-elokuvasta” – pysäyttävä video Mariupolin tuhosta

Ukrainan Viron-suurlähettiläs Mariana Betsa on jakanut Twitterissä videon Etelä-Ukrainassa sijaitsevasta Mariupolin kaupungista.

– Tämä ei ole maailmanlopun jälkeinen elokuva. Ei, se on Mariupol tänään. Venäjän pommittama ja tuhoama, Betsa toteaa tviitissään.

Videolla näkyy runsaasti Venäjän pommituksessa tuhoutuneita kerrostaloja. Venäjä valtasi Mariupolin kaupungin toukokuussa, kun Azovstalin terästehtaan puolustajat antautuivat.

Ennen Venäjän hyökkäystä Mariupol tunnettiin teollisuuskaupunkina, jossa asui yli 400 000 ihmistä.

It’s not a post-apocalyptic movie, no… it’s Mariupol today, bombed and ruined by Russia #StopRussia #StandWithUkraine

Video: Andriushchenko Time

pic.twitter.com/SqALdKlp77

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 19, 2022