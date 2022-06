Tältä näyttäisi Ukrainan voitto sodassa

Ukrainan sodan on ennakoitu siirtyvän kesän mittaan yhä selvemmin kulutussodaksi, jolloin rintamalinjassa ei välttämättä tapahtuisi suuria muutoksia.

Venäjän eteneminen on pysynyt viime viikkoina hitaana huolimatta siitä, että maa on keskittänyt suuren osan sotilasvoimastaan aiempaa pienemmälle maantieteelliselle alueelle Itä-Ukrainassa ja käyttänyt massiivista tykistötukea hyökkäyksensä tukena.

Tutkijoiden mukaan Ukrainan voitto on silti mahdollinen, varsinkin jos maan asevoimat pystyvät tekemään lähikuukausina onnistuneita paikallisia vastahyökkäyksiä. Ukrainalaisjoukkojen taistelutahto on vahvalla tasolla, ja niiden tueksi virtaa jatkuvasti lisää aseellista tukea länsimailta. Taisteluissa heikentyneiden venäläisyksiköiden arvioidaan kärsivän edelleen vakavista huolto-ongelmista.

Körber-säätiön ohjelmajohtaja Liana Fix ja Amerikan katolisen yliopiston professori Michael Kimmage huomauttavat Ukrainan voittaneen taistelun Kiovasta, puolustaneen onnistuneesti eteläistä Mykolajivin kaupunkia ja torjuneen hyökkäyksen Harkovaan.

Jos Ukrainan menestys jatkuu, olisi todennäköisin strateginen tulos rajoitettu eli pieni voitto. Asemat palautuisivat lähelle sotaa edeltänyttä tilannetta.

– Ukraina voisi karkottaa Venäjän Dnepr-joen länsipuolelta, vahvistaa puolustusasemia miehitettyjen alueiden tuntumassa maan itä- ja eteläosissa ja turvata yhteytensä Mustallemerelle. Ukrainan joukot voisivat edetä vähitellen ja murtaa lopulta Venäjän perustaman maayhteyden Krimin niemimaalle, Liana Fix ja Michael Kimmage kirjoittavat Foreign Affairs -lehdessä.

Tulos osoittaisi, että pienempi valtio pystyy torjumaan suuremman ja sotilaallisesti vahvemman osapuolen hyökkäyksen, mikä samalla murentaisi Venäjän johdon arvovaltaa. Fix ja Kimmage eivät sulje pois vielä suuremman voiton mahdollisuutta, jossa rauha solmittaisiin täysin Ukrainan ehdoilla.

Tämä tarkoittaisi vuonna 2014 miehitetyn Krimin niemimaan ja Ukrainan itäosien vapauttamista Venäjän miehityksestä.

– Tämä vaikuttaa epätodennäköiseltä, sillä hyökkääminen on puolustamista vaikeampaa. Kyseinen maa-alue on laaja ja vahvasti linnoitettu. Venäjä yrittäisi pitää sinnikkäästi kiinni ainakin Krimistä. Alue on Mustanmeren laivaston kotisatama ja symboloi Venäjän paluuta suurvallaksi Neuvostoliiton romahduksen jälkeen, Michael Kimmage ja Liana Fix sanovat.

Despite the setbacks endemic to all wars, Ukraine could still win—although the scope and scale of its victory would most likely be limited. The most plausible Ukrainian victory would be “winning small“ – pushing Russia back to pre-invasion lines. (2/11)

— Dr. Liana Fix (@LianaFix) June 7, 2022