Tältä näyttää talvilomaviikon sääennuste

Suomen yllä leijuva korkeapainealue varmistaa, että alkavaa talvilomaviikkoa päästään viettämään kirpeässä pakkassäässä. Asiasta kertoo Foreca.

Kulunut viikonloppu on ollut kylmä. Lauantaina elohopea vajosi paikoin etelässäkin 30 pakkasasteen alapuolelle, eikä sunnuntaiaamu ole ollut juuri lauhempi.

Helmikuun aurinko lämmittää kuitenkin jo jonkin verran, ja sunnuntaipäivän edetessä lämpötilat ovat tosin hieman nousseet.

Alkuviikon säästä on taas näillä näkymin tulossa kylmä ja poutainen. Korkeapainealue ei näytä juuri liikkumisen merkkejä. Pilvisyys on vaihtelevaa, ja paikoin voi esiintyä sumupilvilauttoja.

Lämpötila pyörinee viikolla iltapäivisin 10 pakkasasteen tuntumassa, kun taas Lapissa päästään hytisemään 20 pakkasasteessa. Öisin lämpötila voi selkeillä alueilla vajota jopa 30 pakkasasteeseen.

Torstai-illasta lähtien Baltian yltä liikkuu heikko matalapainealue Suomeen, jonka myötä luvassa on heikkoja lumisateita. Maan itäosissa voi siis sataa muutama senttimetri pakkaslunta.

– Kaakosta saapuvat matalapaineet ovat perinteisesti olleet varsin arvaamattomia liikkeissään ja siten ennusteeseen sisältyy huomattavia epävarmuuksia, ennusteessa huomautetaan.

Lämpötilaan ei ole loppuviikostakaan odotettavissa suuria muutoksia, vaan elohopea jämähtää suuressa osassa maata 10 pakkasasteen tuntumaan. Lapissa lämpötila on noin 15-20 pakkasastetta.

Perjantaina kylmä koillistuuli tosin yltyy, mikä tekee pakkasesta tavallista purevampaa.