Lämmin sää jatkuu – ehkä myös vappuna

Tuoreen kuukausiennusteen mukaan alkaneen viikon keskilämpötila on Suomessa 3–6 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Tiistaina on mitattu kuluvan kevään tähän asti korkein lämpötila. Forecan mukaan ylin lämpötilalukema kello 13.55 mennessä on Ylivieskan lentokentällä mitattu 18,0 astetta.

Sateita näkyy ennusteessa tavanomaista vähemmän.

Myös ensi viikolla sää voi jatkua Suomessa selvästi tavanomaista lämpimämpänä ja vähäsateisempana myös 20. huhtikuuta alkavalla viikolla.

Kuukausiennusteessa pilkottaa jo myös suuntaa-antavia arvioita vapun säästä. Huhti–toukokuun vaihteen viikolle eli vappuviikolle laajalti hieman keskimääräistä lämpimämpää viikon keskilämpötilaa Suomeen.

– Ennusteen kolmannella viikolla normaalia korkeamman ilmanpaineen alue heikkenee ja siirtyy länteen. Suomeen voi päästä virtaamaan pohjoisesta viileämpää ilmaa, mutta kuukausiennusteen mukaan sää jatkuu yhä suuressa osassa maata tavanomaista lämpimämpänä, meteorologi Joonas Koskela sanoo Forecan kuukausiennusteessa.

– Sademääräennusteessa ei näy enää merkittäviä poikkeamia tavanomaiseen nähden.

Vappuaaton tai vappupäivän säähän kuukausiennuste ei ota kantaa, sillä se ennustaa koko viikon keskilämpötilan ja koko viikon sademäärän poikkeamia tavanomaisiin arvoihin nähden, ei yksittäisten päivien säätä.