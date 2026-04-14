Kevään lämpöennätys meni rikki, täällä on lämpimintä

Tiistaina on mitattu kuluvan kevään tähän asti korkein lämpötila. Forecan mukaan ylin lämpötilalukema kello 13.55 mennessä on Ylivieskan lentokentällä mitattu 18,0 astetta.
Päivän ylimmät lukemat ovat osuneet Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen, Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon.
Ilomantsissa on ollut tiistaina kello 13.55 mennessä 17,5 astetta, Nurmeksessa 17,2 astetta, Sotkamossa 17,1 astetta ja Joensuussa 17,0 astetta.
Lämpötilat voivat nousta edelleen iltapäivän aikana.
Aiempi kevään korkein lukema oli maanantaina 13. huhtikuuta Kuhmossa mitattu 17,1 astetta.