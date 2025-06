Tältä näyttää juhannuksen sääennuste nyt

Tämän viikon sateiden jälkeen loppuviikolla on luvassa poutaisempaa ja lämpimämpää, ehkä jopa hellelukemia, Foreca kertoo.

– Sää on perjantaina laajalti aurinkoista ja poutaista, mutta pitkin itärajaa on mahdollisuus vielä sade- ja ukkoskuuroille. Pohjoistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, idässä puuskaista. Päivälämpötila on perjantaina yleisesti 15–20 astetta ja Koillismaalla sekä Lapissa 10–15 astetta, Forecan meteorologi Sara Salonen ennustaa.

Lauantain vastaisena yönä joitain sadekuuroja voi ajautua Suomeen luoteesta. Yölämpötila on enimmäkseen 5 ja 10 asteen välillä.

Viikonlopun aikana korkeapaineen selänne lipuu hitaasti kohti kaakkoa.

– Samalla tuuli kääntyy puhaltamaan lännen ja lounaan väliltä lämpimämpää ilmaa Suomeen. Lauantaina ja sunnuntaina sää jatkuu pääosin aurinkoisena ja poutaisena. Lapin yli liikkuu joitain sadekuuroja itään. Pilvisyys vaihtelee.

Lauantaina lämpötila kohoaa päivällä aurinkoisilla alueilla laajalti maan etelä- ja länsiosasta Lounais-Lappiin ulottuvalla alueella 18–23 asteeseen, muualla jäädään vielä 15–20 asteeseen.

– Sunnuntaina lämpötila nousee suuressa osassa maata 20 ja 25 asteen välille. Pohjois-Lapissa lämpötila on 15 asteen molemmin puolin, Salonen kertoo.

Mikäli lämpötila kipuaa loppuviikolla jossain päin maata vähintään 25,1 asteeseen, on kyseessä vuoden ensimmäinen hellepäivä. Vuoden korkein lämpötila tähän mennessä on 25. toukokuuta Ilomantsissa mitattu 23,0 astetta.

– Hieman on vielä epävarmaa, missä on suurin mahdollisuus hellerajan ylitykselle. Lauantainakaan ei ole poissuljettua, etteikö jollain paikkakunnalla lämpötila voisi jo käydä lähellä hellerajaa. Sunnuntaina helteen todennäköisyys on jo suurempi, Sara Salonen toteaa.

Viime vuonna 10. kesäkuuta mennessä Suomessa oli ollut jo 22 hellepäivää.

Tämän hetken ennusteen mukaan korkeapaine väistyy Suomen yltä viikonlopun jälkeen.

– Vielä juhannusviikon alkupuolella varsinkin maan etelä- ja keskiosan yllä on kuitenkin hyvin lämmintä ilmaa, joten aurinkoisilla alueilla voidaan vielä päästä yleisesti 20–25 asteeseen. Viikon edetessä lämpötilojen trendi on kuitenkin laskusuunnassa. On vielä epävarmaa, puhutaanko muutaman asteen vai kymmenen asteen pudotuksesta viikonlopun lämpötiloihin nähden, Sara Salonen sanoo.

Sää muuttuu juhannusviikolla jälleen epävakaisempaan suuntaan.

– Lännestä leviää juhannusviikon mittaan ajoittaisia sateita, mutta varsinkin eteläisessä Suomessa sekaan mahtuu poutaa ja aurinkoakin. Sateiden ajoitus tarkentuu myöhemmin.

Itse juhannuksen tienoon tilanne on vielä vaihdellut eri sääennustemalleissa.

– Juhannuksen osalta vaihtoehdot ovat vielä melkoisen auki, mutta yleiskuvaltaan sää näyttää jatkuvan juhannusviikolla vaihtelevan sateisena ja melko viileänä. Lämpötilaennusteeseen vaikuttaa muun muassa se, miten sateet loppuviikolla ajoittuvat, Salonen toteaa.