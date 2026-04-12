Lämpöennätys meni jälleen rikki, sää jatkuu aurinkoisena myös ensi viikolla

Sunnuntaina lämpötila kohosi kevään toistaiseksi korkeimpiin lukemiin, mutta alkavan viikon kuluessa voi olla vielä lämpimämpää, kertoo Foreca.

Ylivieskassa lämpötila kohosi 16,3 asteeseen. 15 asteen raja ylittyi usealla paikkakunnalla.

Korkeapaineen keskuksen ennustetaan pysyvän Suomen yllä myös alkuviikolla.

– Sää on enimmäkseen selkeää, ja vain paikoin taivaalla on vähän ohutta yläpilveä tai kumpupilviä, jotka eivät juurikaan auringonpaistetta varjosta. Päivälämpötilat ovat viikon aluksi maanantaina ja tiistaina suuressa osassa maata 10–15 asteessa, Pohjois-Lapin ollessa enimmäkseen 3–10 asteen välillä, meteorologi Joonas Koskela kirjoittaa.

Keskiviikoksi kaakon suunnasta voi levitä pilviä maan itäosien ja paikoin myös eteläisen Suomen ylle. Pääosin sää jatkuu aurinkoisena. Maan lounaisosassa lämpötila voi kohota 16–18 asteen välille.

Yöt ovat kuitenkin edelleen koleita, eivätkä yöpakkaset ole mahdottomuus.

– Korkeapaineen vaikutus jatkuu viikon edetessä, mutta torstaina voi olla jo odoteltavissa paikallisia sadekuuroja maan eteläosissa. Perjantaina sadekuuroja voi tulla paikallisesti maan länsiosassa ja viikonloppuna länsirannikon tuntumassa, Koskela kirjoittaa.

Päivälämpötilat pysyvät myös viikon edetessä suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä. Myös yöt lauhtuvat viikon mittaan.