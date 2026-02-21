Talsa: Tällaisen asunnon saa parilla tuhannella eurolla

Asuntojen hinnat voivat suurissa kaupungeissa tuntua ensiasunnon ostajille korkeilta, mutta monilla paikkakunnilla uuden kodin voi hankkia vain joillakin tuhansilla euroilla. Asiasta kertoo Taloussanomat.
Esimerkiksi Lieksassa myydään parhaillaan 33 neliön parvekkeellista yksiötä 2 000 eurolla. Asunto sijaitsee muutaman kilometrin päässä Lieksan keskustassa 1970-luvulla rakennetussa kerrostalossa.
Asunnon omistava 85-vuotias Raimo Timonen kertoo, että hän laittoi asunnon myyntiin korkean ikänsä vuoksi. Ensin hän kuitenkin yritti laittaa yksiötä vuokralle, tuloksetta.
– Hävittää pitää näitä hommia pois hinnalla millä hyvänsä, Timonen tiivistää.
Muutamia kyselyitä asunnosta on Timosen mukaan jo tullut.
Kuopion Juankoskella myynnissä on taas 44-neliöinen kaksio vuonna 1972 valmistuneen kerrostalon toisessa kerroksessa, joka maksaisi ostajalle vain noin 5 500 euroa. Asunto myydään tarjouskaupalla, eli paras tarjous voittaa.
Juankosken asuntoa välittävän Huoneistokeskuksen kiinteistönvälittäjän Jukka Leskisen mukaan edullisia asuntoja ostavat yleensä joko asuntosijoittajat tai sitten loma-asuntojen hankkijat. Tällaisten asuntojen hinta on tyypillisesti noin 1 000 – 10 000 euroa.
Hinnat ovat reilusti keskimääräisen alapuolella. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä keskimääräisen vanhan asunnon neliöhinta oli pääkaupunkiseudulla 4 194 euroa, suurissa kaupungeissa 3 642 euroa ja suurten kaupunkien ulkopuolella 1 582 euroa.
Vertailun vuoksi, Timosen yksiön neliöhinta olisi noin 61 euroa. Uuden kodin saisikin nyt Lieksasta halvalla.