Talsa: Peritty talo kannattaa ehkä purkaa, ”jos olet järjissäsi”

Muuttotappiokunnalta peritty asunto tai omakotitalo voi muodostua perikunnalle merkittäväksi ongelmaksi, jos kukaan ei halua ostaa sitä.

Taloussanomien haastattelemalle Imatralla toimivalle asianajaja Jarmo Salmelle ongelma on tuttu.

– Tämä ei koske pelkästään Imatraa, vaan aika montaa muutakin pienempää paikkakuntaa. Yleinen asuntomarkkinatilanne alkaa olla sellainen, ettei oikein mikään mene kaupaksi, Salmi pohtii.

Hänen mukaansa ongelma on jo niin merkittävä, ettei ostajia meinaa löytyä millään hinnalla. Esimerkiksi Lieksassa on Salmen mukaan jo sellainen tilanne, että edes keskustan kerrostalo-osakkeet eivät mene kaupaksi.

Tilanne on perijän kannalta kiusallinen, sillä perinnöstä jäävän kiinteistön kulut juoksevat koko ajan.

– Jos on varoja ja olet järjissäsi, yksi vaihtoehto on purkaa talo. Minulla oli yksi tapaus, jossa pariskunta päätti purkaa omakotitalonsa, koska he eivät halunneet jättää lapsilleen sitä murheenkryyniksi, Salmi kertoo Talsalle.

Mistään halvasta toimenpiteestä ei silti ole kyse, sillä omakotitalon purkaminen maksaa arviolta vähintään 20 000–30 000 euroa. Lisäksi purkaminen voi vaatia purkulupaa kunnalta, jota se ei välttämättä myönnä.

Salmen mukaan paras vaihtoehto olisi, että perinnön jättäjä myisi asunnon pois vielä elossa ollessaan. Tämän jälkeen perittävä voisi muuttaa esimerkiksi vuokralle.

– Voi olla vaikea kääntää ajatusmaailma. Kun talon on aikanaan ostanut, on ajatellut, että tästä jää lapsille perintöä. Sitten tuleekin toteamukseen, että herranjestas tämä pitää purkaa ja laittaa vielä monta kymppitonnia rahaa siihen, Salmi toteaa Talsalle.