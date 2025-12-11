Verkkouutiset

Rovaniemi helmikuussa 2025. LEHTIKUVA / JOUNI PORSANGER

Taloyhtiöiden päättäjistä enemmistö muuttaisi tätä airbnb-sääntöä

  • Julkaistu 11.12.2025 | 09:04
  • Päivitetty 11.12.2025 | 10:06
  • Asuminen
Lyhytvuokrauksen salliminen tai kieltäminen halutaan paremmin yhtiökokouksen päätösvaltaan.
Taloyhtiöiden vastuuhenkilöistä liki 80 prosenttia toisi lyhytaikaisen vuokrauksen sallimisen tai kieltämisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Kiinteistöliitto Uusimaa teki marraskuussa jäsenistölleen kyselyn lyhytaikaisesta vuokraustoiminnasta. Sen tarkoituksena oli selvittää, miten lyhytaikaisen vuokrauksen eli arkikielellä airbnb-toiminnan vaikutukset näkyvät taloyhtiökentässä ja miten siihen suhtaudutaan. Kyselyyn saatiin lähes 3000 vastausta.

Lähes 80 prosenttia kyselyn vastaajista katsoo, että taloyhtiön osakkeenomistajien tulisi voida päättää yhtiökokouksen 2/3 määräenemmistöllä, salliiko yhtiöjärjestys airbnb-vuokrauksen vai ei. Nykytilanteessa kieltoa ei saada voimaan, mikäli yksikin osakas vastustaa sitä.

– Kiinteistöliitto on esittänyt tätä muutosta parhaillaan käynnissä olevan asunto-osakeyhtiönlain uudistuksen yhteydessä, ja sille näyttää olevan hyvin vahva jäsenistön tuki, toteaa tiedotteessa Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtaja Mika Heikkilä.

Noin 28 prosenttia vastaajista eli pääkaupunkiseudun taloyhtiöiden vastuuhenkilöistä oli kohdannut lyhytvuokrauksen aiheuttamia ongelmia omassa taloyhtiössään. Näistä merkittävimmiksi nostettiin melu ja häiritsevä käyttäytyminen, roskaaminen sekä yhteisten tilojen sotkeminen.

Airbnb-vuokralaiset aiheuttavat myös turvattomuutta, kuten ovikoodien ja avainten leviämistä talon ulkopuolisille henkilöille ja levottomuutta rappukäytävässä. Vastaajista 43 prosenttia ei ollut kokenut häiriöitä.

Taloyhtiöillä ei nykylainsäädännön puitteissa ole riittäviä keinoja puuttua näihin ongelmiin ja mahdolliset vahingot jäävät yhtiön maksettaviksi. Lyhytvuokrauksen ongelmista on Heikkilän mukaan tullut yhteydenottoja myös jäsenneuvontaan.

Vastaajista 88 prosenttia katsoo, että lyhytvuokrauksen harjoittajalla pitäisi olla vakuutus majoittujan kiinteistölle aiheuttamien vahinkojen varalle. Yli 60 prosenttia vastaajista kokee, että lyhytvuokrauksen tulisi olla luvanvaraista toimintaa, joka edellyttäisi toiminnanharjoittajan rekisteröitymistä.

– Neuvonnassa kysytään erityisesti sitä, kuka vastaa kiinteistön vahingoista. Lähtökohtaisesti vahingon aiheuttaja vastaa, mutta ulkomaisia majoittujia on käytännössä vaikea saattaa edesvastuuseen, Heikkilä toteaa.

– Taloyhtiön ei pitäisi joutua vahinkojen maksumieheksi, hän jatkaa.

Lähes kaikki vastaajat (95 %) näkivät, että joko lyhytvuokranantajan yksin tai hänen ja majoittujan yhteisvastuullisesti tulisi vastata vahingoista. Vain 5 prosenttia oli tyytyväisiä nykytilanteeseen, jossa lakisääteinen korvausvastuu on majoittujalla.

Lyhytvuokrauksen sääntely on juuri nyt ajankohtainen kahden vireillä olevan lainsäädäntöhankkeen vuoksi. Oikeusministeriön asettama työryhmä valmistelee muutoksia asunto-osakeyhtiölakiin ja ympäristöministeriön työryhmä puolestaan muutoksia rakentamislakiin. Kumpaankin lakiin on tulossa täsmentäviä säännöksiä lyhytvuokrauksen osalta.

